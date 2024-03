“Pero qué necesidad”: Descubren cuartos secretos en casa de Juan Gabriel; su abogado revela qué había en ellos

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel o el Divo de Juárez, casi siete años de fallecido, pero sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo y la farándula. Ahora, porque su abogado Guillermo Pous reveló que tenía cuartos secretos en su casa en San Miguel de Allende, en Guanajuato.

El abogado de las estrellas, como también se le conoce a Guillermo Pous, narró que fungió como albacea tras la muerte del Divo de Juárez, por lo que tuvo que realizar un inventario, por lo que acudió a esa propiedad del cantante.

¿Cómo encontraron los cuartos secretos de Juan Gabriel?

Guillermo Pous, quien fue entrevistado por la periodista Pati Chapoy para su canal de YouTube, dijo que se trataba de un rancho en San Miguel Allende, en Guanajuato, a donde Juan Gabriel se iba en una especie de retiro espiritual al terminar sus giras y ahí recibía a sus amigos. Nadie vivía en ese lugar.

-¿Es cierto que había un cuarto oscuro?, preguntó la periodista.

-“Cuartos secretos, no cuartos oscuros. Entrando a la casa del lado izquierdo había una especie de departamento. No era la recámara principal, pero era donde habitaba don Alberto y tenía comedor, una cocineta, habitación y demás”.

¿Qué había en los cuartos secretos de Juan Gabriel?

El abogado continuó diciendo que unos papeles se cayeron de un librero, “curiosamente y como de película empiezan, no a flotar pero sí a moverse por una corriente de aire, lo cual era curioso”, dijo.

“Las personas con las que yo iba lo movimos y había un recorte de un muro de tablaroca. Entonces quitamos el muro de tablaroca y había un cuarto secreto a donde habían fotografías, libros, videos y una infinidad de cosas, entonces pues ahí entra la parte de sepárenlo, pero como yo no sabía lo que efectivamente había ahí, no lo podía ver nadie más que yo, entonces, primero separé, después clasifiqué, luego empecé a ver y luego volví a clasificar”, recordó.

-¿Qué había ahí?, cuestionó Pati Chapoy.

-De todo.

-¿Qué quiere decir de todo?

-Recuerdos, vivencias, anécdotas…

-¿Que él escribía?

-Que él escribía o que él era muy asiduo a grabar o a fotografiar.

-¿No me diga que se grababa?

-No, no, no. A lo que quiero referirme, independientemente de lo que pudo haber o no existido ahí, gustaba de grabar cuando estaban sus amigos o salía de gira. Entonces había una cantidad de material inédito.

-¿Y ese material en dónde está?

-Se lo entregué todo a Iván (el hijo de Juan Gabriel).

También encontraron una bóveda en casa de Juan Gabriel

El abogado explicó que también encontraron un mueble en la cocina debajo de un cubo de la escalera de servicio. Al moverlo, hallaron una puerta de acero, como bóveda de banco.

“Ahí el reto fue: a quién traemos para que lo abra y no diga, porque además lo que había ahí se tenía que conservar. Logramos llevar a alguien y pudimos persuadirlo para que no fuera a platicar absolutamente nada. Lo abre y estaban todas las cintas maestras originales de muchísimo material que tenía don Alberto”, afirmó.