Murió Ian Gelder, actor de ‘Game of Thrones’; ¿qué tipo de cáncer padecía?

Ian Gelder era un actor británico que cuenta con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión, pero donde ha sido más reconocido a nivel mundial es en su participación en la famosa serie Game of Thrones, en la que interpretó a Kevan Lannister.

Fue su esposo Ben Daniels que a través de su cuenta de Instagram anunció el fallecimiento de Gelder a los 74 años el día lunes 6 de mayo a las 13:07 debido a un cáncer de conducto biliar que le había sido diagnosticado a principios de este año.

El reconocido actor nació el 3 de junio de 1949 en Inglaterra, Reino Unido, y desde temprana edad tuvo gran interés por el mundo del entretenimiento, por lo que sus primeros pasos los dio en teatro.

¿Cuál era el personaje de Ian Gelder en ‘Game of Thrones’?

El reconocido actor británico saltó a la fama por interpretar a Kevan Lannister en la serie de HBO: Game of Thrones, que a su vez estaba basada en la serie de novelas “Canción de Hielo y Fuego” del escritor George R. R. Martin.

Su debut en la serie se dio en 2011 durante la primera temporada, específicamente en el episodio 8 titulado: “Por el lado de la punta”. Después tuvo apariciones en la segunda temporada, pero su personaje no fue retomado hasta la quita y sexta temporada.

Es en la sexta temporada que su personaje muere cuando la reina Cersei prende el fuego valyrio y el Gran Septo es destruido y junto con todos sus ocupantes, entre los que estaba Kevan Lannister.

¿Qué tipo de cáncer padecía Ian Gelder?

De acuerdo al comunicado que dio su esposo a través de redes sociales, Ian Gelder padecía un cáncer en las vías biliares, conocido como colangiocarcinoma, el cual se forma en los conductos delgados que transportan la bilis.

Este tipo de cáncer se da comúnmente en personas mayores a los 50 años y puede ser intrahepático, hiliar o distal, dependiendo del lugar específico donde se produce.

Desafortunadamente, este cáncer suele diagnosticarse hasta que está en una etapa avanzada, lo que dificulta que los tratamientos sean efectivos.

¿En qué películas y series actuó Ian Gelder?

La carrera artística de Ian Gelder inició en el teatro con la Royal Shakespeare Company, en la que participó en obras como Ricardo III, Las brujas de Salem, El mercader de Venecia, entre otras.

Su debut en televisión tuvo lugar en 1972 con la serie Scotland Yard, para después continuar con Murder Must be Advertise, State of Emergency, entre otras. Sin embargo, su salto a la pantalla grande se dio en la década de los ochenta con la película La pequeña Dorrit en 1987.

No obstante, su reconocimiento a nivel mundial llegó con su participación en Game of Throne desde 2011. Posteriormente, continuó trabajando en televisión en series como Doctor Who (2022), The Monkey´s Paw (2022), Golpe de revés (2023) y Padre Brown (2024).

¿Quién era el esposo de Ian Gelder, actor de ‘Game of Thrones’?

Cuando trabajó en la puesta de la obra Entertaining Mr Sloane, Gelder conoció al actor Ben Daniels, quien destaca por su participación en la serie de “El Exorcista” de 2016 y en la película spin-off de Star Wars “Rogue One”, en la que interpretó al general Merrick. Y fue desde 1993 que estuvo en pareja con él.