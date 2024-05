Muere Steve Albini, leyenda del rock independiente y productor de Nirvana

A los 61 años Steve Albini, ícono del rock independiente y productor de Nirvana, murió este martes 7 de mayo en su estudio de grabación Electrical Audio en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Empleados de su estudio, que fundó en 1997, confirmaron que falleció de un ataque al corazón.

La próxima semana, el 17 de mayo, su banda Shellac tiene programado el lanzamiento de “To All Trains”, el primer álbum en diez años. Es decir, que su fallecimiento ocurrió a una semana de este paso para la agrupación.

¿En qué discos participó Steve Albini?

Algunos de los álbumes clásicos que Albini grabó están In Utero de Nirvana, el Surfer Rosa de Pixies, el Rid of Me de PJ Harvey. Sin embargo, gustaba por encabezar proyectos del rock mainstream y el underground, sobre todo al liderar bandas como Shellac y Big Black.

El álbum In Utero de la banda fundada por Kurt Cobain y Krist Novoselic, incluye temas como “Heart-Shaped Box” y “Pennyroyal Tea”. Mientras que con Surfer Rosa (1988) de Pixies, ganó el título de leyenda, ya que se considera uno de los discos de rock más influyentes de la historia.

Steve Albini, un crítico de la explotación en la industria musical

Albini, quien prefería que le llamaran “ingeniero” y no productor, fue un crítico de la industria musical y odiaba las prácticas explotadoras en este negocio.

Incluso en 1993 escribió el artículo “El problema con la música” en The Baffler, donde señala la forma en que grandes disqueras atraían a bandas ingenuas y les prometían la Luna. Puso el ejemplo de una banda que firmó un contrato por 250 mil dólares, pero el sello discográfico obtuvo 710 mil dólares, donde solo le dieron más de 4 mil dólares a cada integrante.

Le gustaba provocar, ofender y solía decir que su objetivo era grabar discos que patearan el trasero. Steve Albini nació en 1962 en California, Estados Unidos, y estudió la carrera de periodismo en Chicago, al mismo tiempo en que incursionó en el underground. En los años ochenta encabezó la banda Big Black.