VIDEO: Fan agrede a María José durante concierto

La cantante mexicana María José fue agredida por un fanático durante un concierto en el palenque de la Feria de Santa Rita en Chihuahua. En redes sociales se compartió un video donde se ve el momento en que el asistente irrumpe en el escenario hasta llegar a la artista.

En la grabación se ve el momento en que el fanático burla a la seguridad del palenque y abraza a María José. Sin embargo, los guardias jalan al joven para que se aleje de la artista. En ese momento le jalan el cabello y le tiran parte del equipo de sonido a la cantante.

Personal de María José le ayuda a colocar parte del equipo de sonido a la cantante, mientras los guardias sostienen al fanático. La artista pide tranquilizarse a todos y accede a darle un beso en la mejilla a su fan y cruzan algunas palabras.

María José estaba realizando una presentación en un palenque cuando un hombre burló la #seguridad y se acercó a ella.



Pretendía abrazarla pero los elementos de #seguridad intervinieron de inmediato poniendo en aprietos a la misma #artista.@mocastaneda nos cuenta en @HMeridiano pic.twitter.com/2fNzv5lY4O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 6, 2024

Fans exigen respeto para María José

Otros fanáticos de la exintegrante de Kabah exigieron respeto para la cantante, ya que no pueden llegar así de la nada, burlar su seguridad y asustar a la artista, dijeron.

Los usuarios de las redes sociales criticaron la actitud del fanático y exigieron respeto para el trabajo de la cantante debido a la agresión en pleno concierto.

“Que poca y que falta de respeto hacia @lajosa por parte de este wey. No se vale, ella merece todo nuestro respeto, es un amor con todos nosotros, siempre es accesible y con una sonrisa, no hay necesidad de hacer esto. Ojalá que no se repita. ¿Qué opinan?”, dijo Cecy Delgado en su cuenta de X.

¿Qué ocurrió con María José?

María José se presentó el pasado 3 de mayo en el palenque de la Feria de Santa Rita en Chihuahua y usuarios captaron el momento en que un hombre brincó al escenario, burló a los guardias y corrió hacia la cantante.

El sujeto la abrazó y la artista gritó debido a los jaloneos entre el fan y los guardias de seguridad, además de que le jalaron el cabello. Incluso en un video que fue grabado por otras personas se escucha que alguien dice “como me caga que hagan eso”.

Ya después de los jalones y la confusión, María José expresó su molestia con el fan, ya que dijo que todavía quería una fotografía: “Quiere foto todavía de que me arranca la pela”, dijo.