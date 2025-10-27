¡Tragedia en Cadereyta! Accidente en carretera deja 3 muertos y 4 heridos

Un fuerte accidente vehicular en la carretera Cadereyta-Allende, en Cadereyta, Nuevo León, dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas.

El choque se registró a la altura del Puente San Bartolo, en el kilómetro 6 de la vialidad, cuando un vehículo tipo Tsuru y una camioneta Ford Escape colisionaron a gran velocidad.

Accidente en carretera Cadereyta-Allende: Lo que se sabe sobre los muertos y lesionados

Según los reportes de las autoridades, los tres ocupantes del vehículo compacto murieron en el lugar. Dos de ellos quedaron sobre la carretera, mientras que un tercero quedó prensado al interior del automóvil, lo que dificultó su rescate.

Por su parte, las cuatro personas que viajaban en la camioneta resultaron lesionadas y fueron trasladadas inmediatamente al Hospital General de Juárez para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Estatal, personal de auxilio y la Guardia Nacional, debido a que se trata de un tramo bajo jurisdicción federal.

De momento no han revelado los nombres de las víctimas, aunque se espera que con espera que con el paso de los días tengan más información al respecto.

Carretera Cadereyta-Allende tiene historial de accidentes de tránsito

Este no es el primer accidente grave registrado en esta vía. El mes pasado, una pareja perdió la vida en un choque contra un tráiler en el kilómetro 17, a la altura de la comunidad de Las Palmas.

En ese incidente, un vehículo Mazda rojo invadió el carril contrario, lo que provocó la colisión. La mujer falleció en el lugar, mientras que el conductor murió momentos después en el Hospital General de Juárez. El chofer del tráiler quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso tras accidente en Cadereyta

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúan analizando la carretera y recopilando indicios que permitan determinar las causas del accidente. Las autoridades acordonaron la zona y cerraron la circulación en ambos sentidos durante los trabajos de rescate y peritaje.

