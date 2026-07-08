Atención CDMX: Se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC , informó de la activación de la alerta amarilla por la posible presencia de fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CDMX.

En el comunicado, se menciona que, durante la tarde y noche de este miércoles 8 de julio, la capital del país tendrá posible caída de granizo y lluvias de entre 15 y 29 mm.

Alerta amarilla en 11 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló que las posibles lluvias y granizo afectarían a 11 alcaldías de la CDMX.

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones para evitar accidentes por la lluvia en CDMX

Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones publicadas anteriormente en redes sociales y plataformas de Protección Civil.

Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de meno riesgo, donde no llegue el agua.

No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.

Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsarse.

Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.

Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.



Consideraciones para manejar en temporada de lluvia

Si vas a manejara en temporada de lluvia, es necesario extremar precauciones y seguir las indicaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.

Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.

Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.

Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.

No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.

En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.

Actividad en eléctrica y granizo en CDMX

Más tarde, el mismo organismo reveló que, en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, se observan lluvias de fuerte intensidad que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.