tva (1).png

Atención CDMX: Se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por la posible presencia de fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CDMX

Cuajimalpa
Una intensa lluvia acompañada de una fuerte granizada azotó la tarde y noche del pasado viernes la alcaldía Cuajimalpa.|@cuajimalpa_gob | X

Escrito por: Eder Martínez

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, informó de la activación de la alerta amarilla por la posible presencia de fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CDMX.

En el comunicado, se menciona que, durante la tarde y noche de este miércoles 8 de julio, la capital del país tendrá posible caída de granizo y lluvias de entre 15 y 29 mm.

Alerta amarilla en 11 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló que las posibles lluvias y granizo afectarían a 11 alcaldías de la CDMX.

  • Álvaro Obregón 
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa 
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco 

Recomendaciones para evitar accidentes por la lluvia en CDMX

Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones publicadas anteriormente en redes sociales y plataformas de Protección Civil.

  • Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de meno riesgo, donde no llegue el agua.
  • No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
  • Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsarse.
  • Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
  • Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.

Consideraciones para manejar en temporada de lluvia

Si vas a manejara en temporada de lluvia, es necesario extremar precauciones y seguir las indicaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

  • Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
  • Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
  • Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
  • Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
  • No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
  • En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.

Actividad en eléctrica y granizo en CDMX

Más tarde, el mismo organismo reveló que, en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, se observan lluvias de fuerte intensidad que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Tags relacionados
CDMX Clima en México
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia