Atención CDMX: Se activa alerta amarilla por fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por la posible presencia de fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CDMX
A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, informó de la activación de la alerta amarilla por la posible presencia de fuertes lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CDMX.
En el comunicado, se menciona que, durante la tarde y noche de este miércoles 8 de julio, la capital del país tendrá posible caída de granizo y lluvias de entre 15 y 29 mm.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 08/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/u6Ktw1y1o7— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026
Alerta amarilla en 11 alcaldías de la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló que las posibles lluvias y granizo afectarían a 11 alcaldías de la CDMX.
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Recomendaciones para evitar accidentes por la lluvia en CDMX
Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones publicadas anteriormente en redes sociales y plataformas de Protección Civil.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de meno riesgo, donde no llegue el agua.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsarse.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
- Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.
Consideraciones para manejar en temporada de lluvia
Si vas a manejara en temporada de lluvia, es necesario extremar precauciones y seguir las indicaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
- En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.
Actividad en eléctrica y granizo en CDMX
Más tarde, el mismo organismo reveló que, en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, se observan lluvias de fuerte intensidad que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.
Se observan #lluvias de intensidad fuerte que se desarrollan entre @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026
Se prevé que durante la tarde y noche persistan las lluvias en la Ciudad de México, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica y caída de #granizo.
Mantente… pic.twitter.com/3uGt9w6SLq