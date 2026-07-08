¿Se viene un diluvio de 72 horas? Este será el día con las lluvias más intensas en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) tendrá una semana con cielos grises y lluvias fuertes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque se habla de un diluvio por más de 72 horas, lo cierto es que se pronostican acumulados de 25 a 50 mm hasta el viernes 10 de julio.

Si bien, se esperan intensas precipitaciones desde este martes 7 de julio, el pronóstico indica que habrá un día de la semana donde se avecine una intensa tormenta, causando encharcamientos e inundaciones.

¿Qué día lloverá más fuerte en la CDMX?

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, entre martes y viernes se esperan lluvias fuertes con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Sin embargo, el miércoles destaca como el día de mayor intensidad, ya que podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros, principalmente durante la tarde y noche del 8 de julio.

⚠️Atención capitalinos seguirán las precipitaciones durante esta semana. Para el miércoles se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en la #CDMX ¡Tomen precauciones! pic.twitter.com/CMBEeHocat — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 7, 2026

Estas condiciones serán provocadas por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada y un canal de baja presión, además del constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México.

¿Por qué seguirá lloviendo en la Ciudad de México?

El SMN detalló que varios sistemas meteorológicos interactúan sobre el centro del país, favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas. Entre ellos se encuentran una circulación ciclónica, que en conjunto mantienen el ingreso de humedad hacia la zona centro del país.

Como resultado, el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco por la mañana y temperaturas máximas de entre 20 y 22 grados en el centro y norte de la ciudad, mientras que en las zonas altas del sur oscilarán entre 18 y 20 grados.

Alcaldías donde podría llover con mayor intensidad en la semana

Los pronósticos indican que las primeras lloviznas podrían presentarse después del mediodía en el sur y poniente de la capital.

Después de las 15:00 horas, las precipitaciones se podrían extender a la mayor parte de la ciudad, con tormentas que podrían dejar acumulados superiores a los 35 milímetros en algunas alcaldías.

Entre las demarcaciones con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas se encuentran:



Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Tlalpan.

Xochimilco.

Magdalena Contreras.

Las autoridades aclaran que este pronóstico puede modificarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

¿Habrá una "tormenta negra" en México?

En redes sociales ha comenzado a circular el término "tormenta negra" para referirse a las lluvias previstas durante esta semana en la capital del país. Sin embargo, esa clasificación no existe oficialmente en México.

En la CDMX, las autoridades utilizan el Sistema de Alerta Temprana por Lluvias, conocido como semáforo de alertas, que clasifica el riesgo en colores como amarillo, naranja, rojo y púrpura, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones.

Por ello, aunque se esperan lluvias importantes para la CDMX, no existe una alerta por una "tormenta negra", por lo que la recomendación es seguir únicamente la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil.

