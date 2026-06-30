Desaparece en CDMX Abril Alessandra; se activa Alerta AMBER para encontrarla

Abril Alessandra Jurado Mejía desapareció el martes 23 de junio de 2026 en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco. Las autoridades capitalinas ya emitieron una Alerta AMBER y una alerta nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda para encontrarla sana y salva a la brevedad.

La menor de 15 años es de complexión delgada, mide 1.7m cara redonda, piel clara, cabello castaño oscuro lacio, ojos grandes color café, usa lentes y al momento de su desaparición vestía una blusa negra, pantalón negro, tenis negros y llevaba una mochila azul claro.

Como señas particulares, Abril tiene una perforación en la nariz.

Ficha de Búsqueda de Abril Alessandra

Se activa #AlertaAmber para localizar a Abril Alessandra Jurado Mejía, de 15 años, vista por última vez el pasado 23 de junio, en la colonia Santa Barbara, alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/Ycp5kgxDEj — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 30, 2026

¿Qué pasa cuando se activa la Alerta AMBER en México?

Cuando se activa la Alerta AMBER, se inicia un protocolo de emergencia nacional o internacional para localizar a un menor de edad desaparecido. Esto es lo que sucede:

La fotografía y datos del menor se distribuyen inmediatamente en todos los medios de comunicación disponibles (televisión, radio, redes sociales y teléfonos móviles).

Se pide a la población que reporte cualquier información sobre el paradero del niño o de los vehículos involucrados.

Se movilizan de forma simultánea corporaciones policiales, agencias gubernamentales, sector privado y sociedad civil para agilizar su búsqueda .

El operativo intensivo se mantiene activo durante un periodo de 72 horas, tras el cual se desactiva, aunque la investigación de las autoridades continúa.

¿Por qué se desactiva una Alerta AMBER?

Por tiempo de vigencia: Las alertas se emiten de forma masiva por un periodo determinado. Una vez concluido ese plazo, la ficha se retira de las vías públicas de comunicación. [1]

Por riesgo al menor: Si derivado de la propia Alerta se detecta que se coloca al menor en una situación de peligro inminente ante sus captores, se cancela la difusión masiva por estrategia de seguridad.

Por localización exitosa: Cuando se informa de manera oficial el hallazgo y resguardo de la niña, niño o adolescente.

La Alerta AMBER es una herramienta de difusión masiva e inmediata para las primeras horas de la desaparición. Si se desactiva sin haber localizado al menor, la búsqueda jurídica, pericial y policial se mantiene totalmente activa por canales internos del Ministerio Público y las fiscalías locales.