Instagram lanza Alerta Amber para encontrar a niños desaparecidos

La red social Instagram lanzará una Alerta Amber para encontrar a niños perdidos. El objetivo de esta nueva función es viralizar las fotos de niños desaparecidos para ayudar a encontrarlos.

Esta semana comenzó a funcionar la Alerta Amber en Instagram, y aunque de momento solo está activada en Estados Unidos, se prevé que en dos semanas esté disponible en 25 países de todo el mundo, entre ellos México, Colombia, Argentina, Guatemala, Ecuador, Reino Unido, Ucrania e Irlanda, entre otros.

¿Cómo funcionará la alerta amber en Instagram?

El plan inicial es que los organismos de justicia de cada país envíen las fotografías de los niños desaparecidos a las oficinas de Meta. Una vez activada la Alerta Amber de Instagram, ésta podrá ser vista por los usuarios que estén en la zona donde desapareció el niño, la cual abarcará 160 kilómetros a la redonda.

La Alerta Amber en Instagram será enviada con la fotografía del menor, las características relevantes, su descripción, el lugar donde se llevó a cabo el secuestro o la desaparición, así como cualquier información que pueda servir para la búsqueda e identificación de los niños desaparecido.

|Instagram

La Alerta Amber de Instagram aparecerá en el Feed de los usuarios, sin que tengan que buscarla, y ellos podrán compartir la información para que llegue a más personas.

Para enviar la Alerta Amber, Instagram utilizará información de sus usuarios como la ciudad que incluye en su perfil, su dirección IP y los servicios de ubicación de las personas que los mantenga activados.

“Estas alertas son raras y específicas del área de búsqueda. Si obtiene uno, significa que hay una búsqueda activa de un niño desaparecido cerca”, explicó la red social.

Meta informó mediante un comunicado que en 2015 lanzaron Alertas Amber en Facebook, desde entonces, “han ayudado a cientos de casos exitosos de peligro para niños en Estados Unidos y el mundo”.

Meta detalló que en 2020 una pareja ayudó a rescatar a una niña de 11 años en Springfield Massachusetts, después de ver una Alerta Amber en Facebook. También recordó que en 2016, se emitió una Alerta Amber después de que una niña de cuatro años fuera secuestrada en Lakeland, Florida, y un hombre que vio la información alertó a las autoridades.

