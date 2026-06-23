Desaparecen las menores Allison Malváez y María Álvarez: se activa Alerta AMBER CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México emitieron la Alerta AMBER para localizar a María José Álvarez Morán, de 16 años de edad, quien desapareció en la colonia Moctezuma 2a Sección de la alcaldía Venustiano Carranza y Allison Edith Malváez Juárez de 13 años que desapareció en la colonia San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan.

Ficha de búsqueda de María José Álvarez Morán

María José Álvarez Morán desapareció el 15 de junio pasado. Vestía un pantalón de mezclilla azul y una chamarra rosa; mide 1.60m y tiene el cabello negro y lacio.

Se activa #AlertaAmber para localizar a María José Álvarez Morán, de 16 años, vista por última vez el pasado 15 de junio, en la colonia Moctezuma 2da sección, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/DZIg7vazyX — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 23, 2026

Alerta Amber de Allison Edith Malváez Juárez

Allison Edith Malváez Juárez desapareció el 20 de junio, vestía un pantalón de mezclilla azul claro, una chamarra rosa con rayas negras y tenis blancos. Mide 1.63m y tiene el cabello castaño claro y lacio.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Allison Edith Malváez Juárez, de 13 años, vista por última vez el pasado 20 de junio, en la Dan Pedro Martír, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/M9PBK2Oga4 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 22, 2026

¿Cómo surgió la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER se originó en Texas, Estados Unidos, en 1996, tras el trágico secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de 9 años.

La pequeña fue raptada mientras paseaba en bicicleta en la ciudad de Arlington. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y la intervención del FBI, su cuerpo fue encontrado cuatro días después. Este crimen conmocionó a la comunidad local y llevó a una madre de la zona a proponer la creación de un sistema de emergencia. Su idea era que, al igual que las alertas meteorológicas, los medios de comunicación interrumpieran su programación para notificar a la población sobre un menor desaparecido y pedir la colaboración ciudadana de inmediato.

En respuesta, la policía local de Dallas-Fort Worth y las estaciones de radio locales implementaron el primer programa. El nombre "AMBER" funciona como un acrónimo de America's Missing: Broadcast Emergency Response (Desaparecidos en Estados Unidos: Respuesta de Emergencia por Radiodifusión), además de ser un homenaje a la niña. El concepto se expandió rápidamente por todo el mundo como una herramienta clave para la localización segura de niños, niñas y adolescentes en peligro inminente.