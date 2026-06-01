A la medianoche, Allison Anaí desapareció en Iztapalapa; activan Alerta AMBER

Allison Anaí Álvarez García, de 12 años, desapareció en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), el domingo 31 de mayo de 2026, por lo que la fiscalía capitalina emitió una Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor fue vista por última vez a las 00:30 horas de ayer domingo en la colonia Barrio San Miguel. Tiene 1.50 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, lacio, ojos medianos y color café oscuro. Como señas particulares, tiene granos de acné en la cara.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pide ayuda a la ciudadanía para proporcionar información de la ubicación de Allison Anaí Álvarez García a los teléfonos 55 5345 5067, 55 5345 5084 y 55 5345 5082.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Allison Álvarez García, de 12 años, vista por última vez el 31 de mayo, en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/3eNXZBjXBb — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 31, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cuándo se activa en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su propósito principal es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de encontrarlos sanos y salvos en el menor tiempo posible.

Este sistema se apoya en la difusión masiva de información a través de distintos canales, lo que permite ampliar el alcance de la búsqueda. Las alertas pueden ser compartidas mediante radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos habilitados para recibir datos en tiempo real.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluidos México y Estados Unidos, lo que refleja su relevancia como herramienta internacional para la localización de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número con cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad, lo que permite agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma que no se tiene información sobre el paradero del menor de edad, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata.