¿Qué mensaje recibirán los celulares si se emite una alerta por lluvias intensas o huracanes? Esto es lo que incluirá

Ante una situación de emergencia como la de fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, inundaciones o huracanes, los celulares podrán recibir mensajes de alerta con información clave para la población. Conoce qué incluirán estas alertas.

¿De qué trata el envio de mensajes de alerta ppor huracanes?

El Protocolo de Alerta Común establece que los avisos enviados a los teléfonos deberán contener datos sobre el tipo de evento, la gravedad del riesgo, la zona afectada y las acciones recomendadas para la población.

De acuerdo con el DOF, los mensajes estarán diseñados para difundirse de manera rápida por medio de telecomunicaciones y podrán incluir información como el nombre de la autoridad que emite la alerta, un encabezado breve, una descripción del fenómeno y las instrucciones que deberán seguir las personas ante una emergencia.

En el caso de fenómenos hidrometeorológicos como ciclones tropicales, inundaciones, lluvias intensas, tormentas, la alerta podrá informar la zona de donde existe riesgo, el nivel de la urgencia y la gravedad del evento.

Entre las indicaciones que podrían aparecer en las alertas de los teléfonos están recomendaciones como refugiarse, evacuar, prepararse, mantenerse informado o evitar algunas zonas; esto dependerá del peligro.

Los mensajes de alerta deberán ser claros, directos y precisos para facilitar la reacción de las personas. El objetivo del sistema es reducir riesgos, disminuir posibles afectaciones a la vida y la salud de las personas y mejorar la comunicación durante emergencias o desastres.

¿Qué información podría aparecer en la alerta?

Tipo de emergencia, como lluvia intensa, inundación o ciclón tropical.

Nivel de gravedad del fenómeno.

Zona donde aplica la alerta.

Autoridad que emite el aviso.

Descripción del riesgo.

Recomendaciones de seguridad para la población.

Enlaces o información adicional cuando sea necesario.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mencionó que la alerta será enviada por región y se enviará de acuerdo a los polígonos de mayor riesgo.

Para huracanes, se prevé que la alerta solo se dispare en las celdas telefónicas de los municipios que estén en la trayectoria directa de impacto o con riesgo inminente de deslaves.