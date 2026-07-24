¡Prepárate! Los estados donde llegará la alerta por lluvias y huracanes directamente al celular

Ante la llegada inminente del fenómeno climático de “El Niño” sumada a la temporada de huracanes en México, el Gobierno Federal anunció que se está preparando un sistema de alerta por fuertes lluvias y ciclones tropicales que llegará al celular.

Esto con la finalidad de que las personas puedan buscar refugios seguros a tiempo, pues como es bien sabido, el territorio nacional suele verse afectado cada año por la llegada de tormentas tropicales y huracanes que en ocasiones provoca fuertes inundaciones y otras afectaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que ese alertamiento funcionará de forma parecida a la alerta sísmica, que sin necesidad de una app o datos celulares, emite un sonido fuerte cuando se detecta un sismo en la región.

¿Cómo funcionará la alerta por lluvias y huracanes en México?

Laura Velázquez Alzúa (titular de la CNPC) aclaró que el mensaje será regionalizado y se enviará de acuerdo a los polígonos de mayor riesgo. Para huracanes, se prevé que la alerta solo se dispare en las celdas telefónicas de los municipios que estén en la trayectoria directa de impacto o con riesgo inminente de deslaves.

Es decir, la Ciudad de México (CDMX) no suele verse afectada de forma significativa por la llegada de ciclones tropicales, entonces en la capital no sonaría la alarma, a comparación de la región costera de Guerrero, que suele recibir el mayor golpe.

A diferencia del sismo, que suele activarse segundos antes, en lluvias torrenciales el objetivo es dar un aviso temprano, donde se buscará también emitir un sonido especial y advertir si estas en zona de riesgo.

¿Qué estados podrían recibir la alerta por huracanes y fuertes lluvias en México?

Durante el Consejo Estatal de Protección Civil 2026, Alzúa aclaró que el alertamiento solo se activará en zonas costeras y municipios que se encuentren muy cerca de la trayectoria de estos fenómenos meteorológicos.

Aquí es importante destacar que México se encuentra rodeado de dos cuencas que suelen ser muy activas durante los meses de mayo a noviembre, creando las condiciones perfectas para la formación de huracanes.

De esta forma, estos son los estados que durante la primer etapa podrían recibir la alerta:

Océano Pacífico



Baja California Sur

Sonora y Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Golfo de México y el Caribe



Veracruz

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Alerta por lluvias y huracanes se prevé utilicen colores según el riesgo

Autoridades prevén poner en marcha esta medida de seguridad en un aproximado de tres meses, que justo coincide con la llegada del “súper El Niño”, un evento que ha encendido las alertas por el calentamiento inusual de las aguas del Pacífico.

Su impacto será a escala global, por lo que podría modificar la temporada de lluvias en México, así como generar otros cambios en los patrones climáticos.

Por ello, se busca que este sistema de alertamiento funcione en coordinación con las compañías de telefonía móvil para enviar alertas directamente a los celulares de las personas.

Los avisos estarán segmentados según la ubicación de los usuarios e incluirán un código de colores para indicar el nivel de peligro y las acciones recomendadas.

La alerta naranja advertirá sobre lluvias intensas, mientras que la alerta roja se activará ante la amenaza inminente de un ciclón o huracán, con instrucciones para resguardarse y evitar salir de casa.

