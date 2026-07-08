No olvides el paraguas: Se activa alerta naranja por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó a la población de la CDMX por la presencia de fuertes lluvias y granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, a través de su cuenta de X, alertó a la población de la CDMX por la presencia de fuertes lluvias y granizo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Además de la alerta naranja en estas dos alcaldías, el resto de la capital se mantiene en alerta amarilla durante la noche del martes 7 de julio, hasta los primeros minutos del miércoles 8 de julio.
Alerta naranja en CDMX para el martes 7 de julio
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que estas alcaldías están en alerta naranja por la posible presencia de granizo y lluvias de entre 30 y 49 milímetros.
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del martes 07/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO y @cuajimalpa_gob.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9vEcJ8fTpP
Alerta amarilla en CDMX para el martes 7 de julio
Mientras que la alerta naranja se activó en dos alcaldías de la capital del país, el resto de la CDMX se mantiene en alerta amarilla con acumulados de entre 30 y 49 milímetros y la posible presencia de granizo.
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones para manejar en temporada de lluvia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló las precauciones que tienen que seguir los automovilistas que manejen en la CDMX en temporada de lluvia.
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
- En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.
Ante el pronóstico de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa o en exteriores. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/H0lR5ig52r— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026
Recomendaciones para la temporada de lluvia en CDMX
El mismo organismo compartió las recomendaciones generales para evitar accidentes en esta temporada de lluvias.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de meno riesgo, donde no llegue el agua.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsarse.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
- Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.