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No olvides el paraguas: Se activa alerta naranja por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó a la población de la CDMX por la presencia de fuertes lluvias y granizo

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|Crédito: Reuters

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, a través de su cuenta de X, alertó a la población de la CDMX por la presencia de fuertes lluvias y granizo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Además de la alerta naranja en estas dos alcaldías, el resto de la capital se mantiene en alerta amarilla durante la noche del martes 7 de julio, hasta los primeros minutos del miércoles 8 de julio.

Alerta naranja en CDMX para el martes 7 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que estas alcaldías están en alerta naranja por la posible presencia de granizo y lluvias de entre 30 y 49 milímetros.

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa 

Alerta amarilla en CDMX para el martes 7 de julio

Mientras que la alerta naranja se activó en dos alcaldías de la capital del país, el resto de la CDMX se mantiene en alerta amarilla con acumulados de entre 30 y 49 milímetros y la posible presencia de granizo.

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco 

Recomendaciones para manejar en temporada de lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló las precauciones que tienen que seguir los automovilistas que manejen en la CDMX en temporada de lluvia. 

  • Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
  • Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
  • Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
  • Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
  • No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
  • En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.

Recomendaciones para la temporada de lluvia en CDMX

El mismo organismo compartió las recomendaciones generales para evitar accidentes en esta temporada de lluvias. 

  • Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de meno riesgo, donde no llegue el agua.
  • No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
  • Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsarse.
  • Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
  • Recuerda siempre tener a la mano una lámpara, un radio portátil y suficientes pilas, para estar atento a los mensajes de las autoridades.
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