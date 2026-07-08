No olvides el paraguas: Se activa alerta naranja por fuertes lluvias y granizo en estas alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, a través de su cuenta de X, alertó a la población de la CDMX por la presencia de fuertes lluvias y granizo en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Además de la alerta naranja en estas dos alcaldías, el resto de la capital se mantiene en alerta amarilla durante la noche del martes 7 de julio, hasta los primeros minutos del miércoles 8 de julio.

Alerta naranja en CDMX para el martes 7 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que estas alcaldías están en alerta naranja por la posible presencia de granizo y lluvias de entre 30 y 49 milímetros.

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del martes 07/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO y @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9vEcJ8fTpP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026

Alerta amarilla en CDMX para el martes 7 de julio

Mientras que la alerta naranja se activó en dos alcaldías de la capital del país, el resto de la CDMX se mantiene en alerta amarilla con acumulados de entre 30 y 49 milímetros y la posible presencia de granizo.

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones para manejar en temporada de lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló las precauciones que tienen que seguir los automovilistas que manejen en la CDMX en temporada de lluvia.

Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.

Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.

Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.

Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.

No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.

En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911.

Ante el pronóstico de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa o en exteriores. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/H0lR5ig52r — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

Recomendaciones para la temporada de lluvia en CDMX

El mismo organismo compartió las recomendaciones generales para evitar accidentes en esta temporada de lluvias.