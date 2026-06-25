¿Hay alerta de tsunami en las costas de México tras terremoto en Venezuela? Esto se sabe

Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 7.1 registrado frente a las costas de Venezuela activó monitoreos en el Caribe y América Central por alerta de tsunami, pero ¿hay probabilidad de que llegue a México?

Emiten alerta de tsunami en el Caribe tras fuerte terremoto en Caracas, Venezuela

Tras el movimiento telúrico, el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) emitió inicialmente una advertencia preventiva para varias zonas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

De forma paralela, algunas agencias regionales de monitoreo, como el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), activaron protocolos de vigilancia en la costa sur de República Dominicana como medida preventiva.

Esto generó la percepción de que el evento podría escalar a una amenaza mayor en toda la región, incluso activando vigilancia en las costas de México.

🟢All Caribbean alerts have been cancelled.



In a matter of a 30 minutes, the U.S. National Weather Service (NWS) National Tsunami Warning Center and Pacific Tsunami Warning Centers were analyzing 3 earthquakes... pic.twitter.com/g709O4uqFG — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) June 24, 2026

Cabe destacar que el aviso preventivo se debió a los tres terremotos que se registraron este miércoles 24 de junio: dos en Venezuela y uno más en Japón.

¿Hay alerta de tsunami en México?

La respuesta es NO. Hasta el momento, no hay alerta de tsunami para el Golfo de México, según informó la Agencia de Meteorología de Chiapas.

De acuerdo con los últimos boletines, la situación se descartó como amenaza significativa para las costas mexicanas. Además, no se esperan olas de tsunami en el litoral mexicano.

📄 BOLETÍN No. 02 | SIAT-MAC | CANCELACIÓN | SIN PELIGRO ❌



🚫 Tras el análisis de la información disponible, se confirma que NO se esperan olas de #Tsunami en costas de #México y #Centroamérica.



⚠️ Podrían presentarse corrientes fuertes y variaciones menores del nivel del mar. pic.twitter.com/qS3Yqr2jYu — Agencia de Meteorología de Chiapas (AMC). ™ (@CHIAPAS_AMC) June 24, 2026

En algunas zonas podrían presentarse variaciones menores del nivel del mar y podrían ocurrir corrientes fuertes en zonas costeras, pero sin impacto destructivo. En otras palabras, el terremoto sentido en el país latinoamericano no representa peligro directo para México .

Cancelan alerta de tsunami tras fuerte sismo en Venezuela

Minutos después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de la NWS informó que el último sismo en Caracas tuvo una magnitud preliminar 7.5, pero los modelos de propagación del océano confirmaron que no se generó un tsunami destructivo.

Por ende, la alerta o aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes fue cancelada, por lo que no existe amenaza de tsunami activa en el Caribe.

Además, el país se encuentra fuera del área de impacto directo por generación de tsunami en este caso y solo se mantiene únicamente vigilancia rutinaria, como ocurre con cualquier sismo de gran magnitud en el Caribe o el Atlántico.

