Iveth Ortiz

Difunden video de la combi que atropelló a Don Mario, vendedor de pan en Naucalpan
Así fue el accidente en Naucalpan: difunden video de la combi que arrolló a Don Mario, quien se dedicaba a vender pan en las calles de Edomex.
En menos de 24 horas, Humberto Becerril, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, fue secuestrado y hallado muerto junto a otra persona.
Debido a una zona de baja presión con 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas, se espera un clima en México con lluvias.
Ni las lluvias ni el tráfico suspenden el Hoy No Circula. Consulta en FIA las restricciones completas para este viernes 3 de octubre y así puedas evitar una multa.
El fiscal Salvador González de los Santos, reveló que aún se mantienen diversas líneas de investigación abiertas sobre el feminicidio de Valeria Márquez.
Tras el incendio de al menos 2 pipas con combustible a un costado de la carretera Internacional México 15, cuerpos de emergencia se movilizaron en Los Mochis.
Para que más alumnos de secundaria puedan recibir el apoyo económico de mil 900 pesos, la SEP extendió la fecha límite de registro para la Beca Rita Cetina.
En la alcaldía Álvaro Obregón, un grupo de farderos agredió a un guardia y empleados después de ser descubiertos robando en una plaza de Santa Fe.
¡2 de octubre no se olvida! Pese a las movilizaciones previstas de este jueves, el Hoy No Circula aplica de forma cotidiana en la CDMX y Edomex.
La Flotilla Global Sumud que transportaba ayuda humanitaria para Gaza, fue interceptado por Israel; entre los tripulantes se encontraban varios mexicanos.