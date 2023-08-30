Que se ponga trabajar y saque manos del proceso de partidos: “Alito” Moreno a AMLO

Alejandro Moreno, Alito, líder del PRI, respondió a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al proceso que lleva a cabo el Frente Amplio por México, luego de que califico como vergonzoso que el priista pida a Beatriz Paredes declinar por Xóchitl Gálvez.

Hoy pidió al Jefe del Ejecutivo Federal dedicarse a resolver los problemas del país y saque las manos del proceso con miras a la elección de 2024.

Alejandro Moreno, advirtió que los dardos envenados enviados desde Palacio Nacional no fracturan al Frente opositor.

“Lo primero que hay que decirle al presidente es que cumpla con su responsabilidad como encargado de ser el presidente de la Republica, … que garantice paz y armonía en este país. …en prácticamente más del 60% del país no se puede transitar… en que haya medicamentos, en que haya buen servicio de salud… y no están concentrados en ello, están concentrados en la elección, en el proceso electoral, entonces, …que se ponga a trabajar que para eso lo eligieron los mexicanos, para que trabaje, para que genere mejores condiciones de vida y los que estamos en el trabajo político, en la competencia política, generar propuestas para ganarnos la confianza de la gente y que no s e meta en la elección”, reclamó.

PRI respalda que el Comité Organizador del proceso FAM adelante resultados de encuesta

El presidente del PRI respaldó la posibilidad de que el Comité Organizador del proceso del Frente Amplio adelante en las próximas horas los resultados de la segunda encuesta para conocer que aspirante; Beatriz Paredes o Xóchitl Gálvez esta mejor posicionada ante los ciudadanos.

“Yo no le veo ningún tema, el comité organizador es eso, organiza el proceso, están los representantes de partidos políticos, la sociedad civil, se les comunica a todos los que están en este proceso y creo que lo que se dé a conocer siempre será para abonar en este proceso”, señalo.

Alejandro Moreno aclaró que la decisión que tome el PRI en el proceso del Frente Amplio por México está respaldada con números que revelan la desventaja de Beatriz Paredes frente a Xóchitl Gálvez.

“Las cifras son las que ustedes conocen y les han dado a conocer permanentemente en los últimos días … ¿2 a 1? – bueno, en unas están así y en otras están en otro lugar, nosotros somos respetuosos. El PRI tiene sus mediciones y estudios de opinión y nosotros continuaremos trabajando para fortaleza del Frente Amplio”, destacó el líder de los priistas luego de encabezar la reunión de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados.

