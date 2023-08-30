“Eso ya está planchado": AMLO habla sobre posible baja de Beatriz Paredes

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el proceso interno del Frente Amplio por México, donde todavía contienden Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes; sin embargo, se prevé una declinación por parte de la senadora priista.

AMLO insistió en que Xóchitl Gálvez será la coordinadora nacional del Frente Amplio por México e ironizó sobre las horas cruciales que vive el PRI quien perfila manifestar su apoyo a Xóchitl Gálvez.

“¿Cómo creen que voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado, pero desde hace (...). Se los dije desde hace cuánto, ¿dos meses? Pero todavía ahí andan, el asunto se está poniendo interesante. No me equivoco, los conozco muy bien”, comentó entre risas.

AMLO critica que oposición no concluya su proceso interno

El presidente también criticó que la oposición no vaya a concluir con la última etapa de su proceso, la cual consiste en una encuesta interna el próximo domingo 3 de septiembre de 9 am a 5 pm, en la que se podrá emitir una participación directa, por lo que será de manera presencial y con boleta impresa.

"Beatriz aguanta, el pueblo se levanta. Si no lo terminan, se supone que, se tenía que seguir una serie de pasos, hasta el final, pero no lo van a concluir", señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que PRI-PAN y PRD no se encaminen a no concluir la última etapa de su proceso para elegir a su candidato presidencial pic.twitter.com/Fskf5u9kS7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

¿Por qué se prevé que Beatriz Paredes se baje del proceso del Frente Amplio por México?

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI se alista para arropar a Xóchitl Gálvez en su aspiración presidencial y con ello la consulta ciudadana del domingo para elegir al coordinador nacional del Frente Amplio se quedaría sin efecto.

El Comité Organizador del Frente Amplio permanece con el levantamiento de sus sondeos de opinión. En tanto que el partido político se alista para ofrecer un mensaje en que participará Alejandro Moreno y Beatriz Paredes, quien también aspiraba a la candidatura presidencial al filo de las 3:30 de la tarde.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también fustigó al presidente nacional del #PRI Alejandro Moreno, por enfilarse a que su partido arrope a Xóchitl Gálvez como futura candidata presidencial del PRI-PAN-PRD pic.twitter.com/k4fnbaBUGV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

El presidente AMLO rechazó que los líderes nacionales de los partidos de oposición pidan que declinen a favor de otro aspirante, como es el caso de Alejandro Moreno, del PRI.