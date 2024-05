Evita multas: Hoy No Circula para el lunes 13 de mayo en CDMX y Edomex

¡Toma precauciones! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), integrada por gobiernos locales, implementa el programa Hoy No Circula para evitar la activación de la contingencia ambiental. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué autos no circulan este lunes 13 de mayo de 2024.

Cabe destacar que durante los días hábiles de la semana y el sábado, en un horario de 5:00 horas a las 22:00 horas, se implementa el programa Hoy No Circula en algunos de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos descansan el lunes 13 de mayo por el Hoy No Circula?

Estos son los autos que descansan este lunes 13 de mayo por el programa Hoy No Circula:



Con engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6

Con hologramas 1 y 2.

Todos los autos foráneos con terminación de placa 1 o 2.

Recuerda que mañana #lunes el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2.

Debido al clima que se vive actualmente en México, el pasado viernes 10 de mayo se activó el Doble Hoy No Circula debido a la activación de la contingencia ambiental, por lo que es importante respetarlo para evitar que ocurra nuevamente.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de mayo

Este es el calendario del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex del mes de mayo. ¡Toma precauciones y evita multas!



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cuál es la multa por no respetar el programa Hoy No Circula?

En caso de que las personas no respeten el programa Hoy No Circula, recibirán una costosa multa, esto, según lo establecido en el Reglamento de Tránsito. En el caso del Estado de México, se deberá pagar una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), esto corresponde a 2 mil 171 pesos con 40 centavos.