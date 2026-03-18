¿Por qué la gripa, el resfriado, las alergias y la contaminación provocan congestión nasal?

La congestión nasal es uno de los síntomas más comunes durante esta época del año, y puede aparecer tanto en casos de gripa, resfriado común como en alergias respiratorias.

Aunque cada una de estas afecciones tiene causas distintas, comparten un mismo mecanismo: inflamación de la mucosa dentro de la nariz, lo que dificulta el paso del aire y provoca la sensación de “nariz tapada”.

Lo anterios se debe a que el cuerpo reacciona a virus o alérgenos liberando sustancias que aumentan el flujo sanguíneo e hinchan los tejidos nasales.

Además de estos cuadros, en México la contaminación del aire se ha convertido en un factor importante que también provoca congestión nasal. Durante días con mala calidad del aire, frecuentes en ciudades como la Ciudad de México, donde se han decretado múltiples contingencias ambientales, los contaminantes irritan directamente la vía respiratoria, generando inflamación y sensación de obstrucción.

Estudios realizados en trabajadores expuestos al aire libre han documentado un aumento significativo de síntomas respiratorios en periodos de alta contaminación, confirmando su impacto directo en la salud nasal.

Allegra -D aliado contra sintomas respiratorios

En estos escenarios —ya sea por alergias, resfriados, gripa o contaminación—Allegra-D se convierte en un aliado estratégico al ofrecer una acción dual gracias a sus componentes activos: la fexofenadina que actúa como un antihistamínico reduciendo estornudos, escurrimiento nasal y picazón; y la fenilefrina, que es un descongestivo que provoca que se encojan los vasos sanguíneos de la nariz, disminuyendo la inflamación y facilitando la respiración.

Al combinarse, ambas sustancias ayudan a controlar la congestión nasal, ofreciendo alivio más completo en cuadros donde los síntomas se superponen, como ocurre frecuentemente en esta temporada.

Para quienes no pueden detener su día, contar con Allegra-D como auxiliar en el alivio de los síntomas del resfriado común y la congestión nasal es una solución conveniente ya que no causa sueño en la mayoría de las personas, iniciando su efecto a partir de los 30 minutos, brindando alivio sin afectar la claridad mental necesaria para el trabajo o el cuidado de la familia.

Y recuerda que, ante cualquier duda, consulta a tu médico.