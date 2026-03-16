AMLO y su falso humanismo: ¿Ayuda para Cuba pero no para los mexicanos con hambre?

La supuesta jubilación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su quinta de Palenque parece ser más un concepto retórico que una realidad política. A pesar de haber asegurado que se apartaría por completo de la vida pública, el rastro de sus intervenciones (o de su influencia) sigue agitando el panorama nacional, ahora pidiendo ayuda para Cuba.

El contraste es inevitable: mientras el expresidente muestra una sensibilidad desbordada hacia la dictadura de Miguel Díaz-Canel que tiene en la miseria a Cuba, en el territorio mexicano la inseguridad alimentaria severa y el colapso del sistema de salud, que prometió elevar al nivel de Dinamarca, siguen siendo una herida abierta que no parece recibir la misma atención desde “La Chingada”.

Opinión de Alejandro Villalvazo sobre AMLO y su “colecta” para Cuba

¿Pues no que ya se había ido a “La Chingada”? ¿Qué hace entonces con esos numeritos desde el retiro? Unas preguntas, expresidente López Obrador.

Preguntas para el humanista al que tanto le hiere la situación en Cuba, pero no le hiere la pobreza del pueblo mexicano. ¿No te hiere que entre ocho o nueve millones de mexicanos no tengan nada que comer al día y que vivan en algo llamado “inseguridad alimentaria severa”? Oye, ¿no se te antoja preparar la “coperacha” para comprar alimentos para ellos?

Expresidente, a ti que te hiere la situación de la dictadura cubana: ¿No te hieren los mexicanos que mueren todos los días por falta de medicamentos o de atención médica? ¿No quieres pedir dinero para remediar ese mal sistema de salud que dejaste agonizando? Ese que iba a estar mejor que el de Dinamarca.

"López Obrador, ¿No te enferma tanta mentira que le dijiste al pueblo de México?"



Es muy cuestionable que el expresidente López Obrador promueva apoyo al dictador Miguel Díaz‑Canel y a Cuba, mientras en México persisten problemas como pobreza, falta de medicamentos e inseguridad… pic.twitter.com/YOSTyu8Xl4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Las mentiras de AMLO: Gasolina y Dos Bocas, este es el costo de las promesas incumplidas

López Obrador, ¿no te hiere, no te enferma tanta mentira que le dijiste al pueblo de México? Dijiste que la gasolina iba a costar 10 pesos, cuando cuesta 24 el litro de Magna o 30 el diésel. Haz la “vaquita”, pero para comprar petróleo y gasolina para México, porque tu Dos Bocas es un fracaso monumental y no somos autosuficientes como lo prometiste. Otra mentira, mentiroso.

Ya deja de andar de candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ahora, si tanto te hiere cómo está sufriendo el dictador Díaz-Canel —ese que aplaude tu ideota y que grita “Andrés Manuel, hermano, ya eres cubano"— adelante. ¿Qué te detiene para ir a Cuba a ser solidario? Pero a ser solidario con los ciudadanos que viven sometidos por la dictadura en las ruinas de la isla, y no a vivir como te gusta.

Ni en “La Chingada” vives con 200 pesos en la cartera y un par de zapatos. Estás rodeado de lujos de expresidente, con servicio, choferes y escoltas. Vida “machuchona”, como también la vive el dictador Díaz-Canel. Señor, ya cállese y siéntese, por favor.

