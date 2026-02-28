Documental Cuba Agoniza, el colapso total de una isla hundida en la miseria

La isla de Cuba se encuentra a la deriva. El régimen enfrenta su hora más oscura entre el desabasto de combustible, el aislamiento internacional y una represión que ya no alcanza a silenciar las voces que señalan el fracaso de un modelo político agotado.

El periodista Rodrigo Lema entró a Cuba para recoger testimonios sobre la crisis energética que ha paralizado la vida en La Habana. El escenario es cada vez más revelador: calles vacías, gasolineras desiertas y turismo en picada.

Los testimonios hablan de falta de luz, agua y medicamentos. Además, la crisis que provocó el régimen se agudiza debido a las fractura de alianza con países como Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega restituyó el requisito de visa para los cubanos que buscan ingresar al país y que buscan migrar hacia Estados Unidos.

Revive el documental Cuba Agoniza en todas las plataformas de Azteca Noticias.