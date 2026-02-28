Logo Inklusion Sitio accesible
Documental Cuba Agoniza, el colapso total de una isla hundida en la miseria

El documental Cuba Agoniza expone el trágico escenario de la isla, calles vacías, gasolineras desiertas y turismo en picada debido a la cancelación de vuelos.

Por: Azteca Noticias

La isla de Cuba se encuentra a la deriva. El régimen enfrenta su hora más oscura entre el desabasto de combustible, el aislamiento internacional y una represión que ya no alcanza a silenciar las voces que señalan el fracaso de un modelo político agotado.

El periodista Rodrigo Lema entró a Cuba para recoger testimonios sobre la crisis energética que ha paralizado la vida en La Habana. El escenario es cada vez más revelador: calles vacías, gasolineras desiertas y turismo en picada.

Los testimonios hablan de falta de luz, agua y medicamentos. Además, la crisis que provocó el régimen se agudiza debido a las fractura de alianza con países como Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega restituyó el requisito de visa para los cubanos que buscan ingresar al país y que buscan migrar hacia Estados Unidos.

Revive el documental Cuba Agoniza en todas las plataformas de Azteca Noticias.

