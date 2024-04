Arely Gómez es nombrada auditora Especial de Desempeño de la ASF, ¿quién es?

Arely Gómez, exprocuradora en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtió este miércoles en la titular de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sustituye a Agustín Caso Raphael destituido ayer por David Colmenares. La ahora titular asumió en una ceremonia privada en las instalaciones de la ASF que encabezó su titular David Colmenares Páramo.

Agustín Caso informó que fue destituido del cargo por el titular del organismo, David Colmenares Páramo, y acusó riesgo de partidización de la ASF y subordinación al gobierno en la fiscalización.

En una carta dirigida a sus compañeros auditores y a la opinión pública, señaló que enfrenta un cese arbitrario e ilegal por “una conducta que fue señalada como pecaminosa por haber sostenido la veracidad de los hechos en vez de aceptar sumisiones”.

“Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la Auditoria Superior de a Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos de auditores en su misión”.

Agustín Caso Raphael

Además, narra: “El caso más reciente e ilustrativo, pero no es el único, Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, esta desaparece, ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”.

También denunció la injerencia no técnica en las auditorias para eliminar hallazgos que no son políticamente funcionales. “El abandono de los principios de autonomía e imparcialidad ocurre porque existe la aspiración claramente ponderada en estos días de hacer política, lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoria Superior de la Federación”.

Agustín Caso, anunció que interpondrá recursos jurídicos por su remoción, que califico arbitraria e ilegal, pues no hay pruebas de que haya violado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cunetas de la Federación en sus artículos 93 y 94.

La destitución de Agustín Caso como Auditor Especial de Desempeño de la ASF, se da después de que hace casi un mes, ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados reveló que se habían dejado de hacer las evaluaciones de Política Educativa, instrucción que no le corresponde tomar a él dentro de la Auditoria Superior de la Federación.

Agustín Caso también es el mismo que reveló que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de más de 300 mil millones de pesos, situación que enojo al presidente López Obrador y que lo llevó a ser suspendido del cargo, investigado y restituido al ganar un amparo.