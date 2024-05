¿Tienes dudas sobre cómo marcar la boleta electoral el próximo domingo 2 de junio? No te preocupes, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explica cuáles son las maneras válidas y cuáles podrían anular tu voto, así que ya no tendrás pretextos para no salir a votar.

Muchas personas pueden tener la duda de si es necesario marcar los tres emblemas de los partidos que marcan una coalición; pero esto no es necesario.

¿Cómo debo votar en la boleta por la presidencia 2024?

Para votar por una coalición hay dos maneras en las que se puede hacer para que no se anule:



Podrás marcar la casilla del candidato de tu preferencia con una cruz, aunque cualquier marca es válida siempre y cuando esté dentro del recuadro.

de tu preferencia con una cruz, aunque cualquier marca es válida siempre y cuando esté dentro del recuadro. Puedes votar por dos o más partidos en coalición, pero solo será válido si se trata del mismo candidato y contará como solo un sufragio, no como tres.

¿Qué pasa si quiero votar por una coalición y me falta tachar el nombre de un partido?

Cabe destacar que no es necesario que marques las tres casillas que conforman una coalición, pues con uno es suficiente, además, si marcas las tres, el voto será contado solamente como uno y no como tres.

Pero, ¡cuidado! No debes marcar dos recuadros con nombres diferentes de candidatos que no forman la misma coalición, porque entonces el voto se anulará.

¿En qué situaciones se puede anular el voto?

El voto nulo es aquel en los que no se puede determinar a favor de quién votó la o el ciudadano, por ejemplo:



Cuando la boleta no tiene ninguna marca.

Cuando se marca toda la boleta.

Cuando se marcan dos o más recuadros de partidos que no forman coalición.

¿Es obligatorio marcar la boleta electoral con un tache?

Muchas personas se cuestionan si la única manera de marcar la boleta es mediante un tache o cruz; sin embargo, es relevante dar a conocer que cualquier marca es válida siempre y cuando esté dentro de un recuadro, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) toma en cuenta la claridad en la que se ve la intención del voto de un ciudadano. Pero ¡ojo! El voto será válido siempre y cuando se trate del mismo candidato.