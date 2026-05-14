¡Se quedan sin fútbol! Argentina va contra deudores alimentarios: si no mantienes a tus hijos, no entras al estadio

Argentina acaba de aprobar una nueva ley que prohíbe la entrada a los estadios de fútbol a quienes no cumplen con la pensión alimentaria de sus hijos.

Así de sencillo: si no mantienes a tus hijos, no tienes derecho de gastar dinero en el fútbol.

La medida ya entró en vigor y funcionará de la siguiente manera: Argentina cuenta con un registro público de deudores alimentarios y, al intentar ingresar a cualquier estadio del país, las personas serán identificadas mediante su credencial y se verificará si aparecen en esa lista.

En caso de estar registrados como deudores, se les negará el acceso.

La l ógica del Gobierno argentino es clara: priorizar el cuidado y bienestar de los niños , incluso si eso implica tocar uno de los temas más sensibles del país, el fútbol.

Actualmente, Argentina tiene alrededor de 11 mil deudores alimentarios registrados. En México, la cifra ronda los 6 mil .

¿Qué pasa en México si una persona no paga la pensión alimenticia?

En México, dejar de pagar la pensión alimenticia ya no solo implica una deuda familiar; también puede convertirse en un problema penal, económico y hasta social. En 2026, las sanciones contra deudores alimentarios incluyen prisión de hasta cinco años, multas, embargo de bienes y retención de salario.

Además, quienes sean inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pueden enfrentar bloqueos para tramitar pasaporte, licencia de conducir o participar en cargos públicos.

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La intención es clara: obligar a que madres, padres o tutores cumplan con el derecho básico de alimentación, salud, vivienda y educación de niñas y niños.

Las autoridades también pueden exigir pagos retroactivos y actualizar los montos conforme al aumento del salario mínimo.

¿Se deben seguir los pasos de Argentina en México?

La pregunta ahora es inevitable: ¿debería México aplicar una medida similar?

Por ahora, Argentina utiliza el fútbol como una herramienta para buscar justicia para los niños. Pero el debate ya comenzó: después de esto, ¿seguirían restricciones en conciertos, trámites de gobierno o eventos masivos? ¿O sería demasiado?

¿Tú qué opinas? ¿Le funcionará a Argentina? Ya lo veremos.