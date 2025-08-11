Madre golpea a su hija en Tehuacán, Puebla; acusan de que la mujer estaba intoxicada
Vecinos alertaron a las autoridades en Tehuacán, Puebla, tras ver cómo una mujer golpeaba a una menor de 2 años que estaba sin ropa; la niña fue trasladada al DIF.
Brutal ataque en Jalisco: hombre vinculado a proceso por atacar a dos niñas en Tepatitlán
Un hombre fue vinculado a proceso en Tepatitlán, Jalisco tras agredir con un desarmador a las dos niñas; al parecer es familiar de las víctimas.
Justicia en Sonora: 30 años de cárcel para una pareja por homicidio infantil contra su propio hijo
La pareja fue declarada culpable del homicidio infantil de su bebé recién nacido a quien abandonaron en una bolsa de plástico en un camino de terracería en Sonora.
Madre exige justicia tras muerte de su bebé en resguardo del DIF Oaxaca
Jazmín denuncia que el DIF Oaxaca le entregó a su hija de 4 meses sin vida y teme por la integridad de su otra hija, aún en resguardo.
Caen madre y tío por abuso sexual infantil y maltrato contra niño de 6 años en Jalisco
Los detenidos son acusados de abuso sexual infantil y maltrato en Jalisco, pues supuestamente el tío realizaba videos y luego los subía en la “dark web”.
Condenan a exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en un incendio en Guatemala
Seis exfuncionarios reciben penas de hasta 25 años por el incendio que mató a 41 niñas en Guatemala. Familias consideran que las condenas fueron indulgentes.
Conoce la conmovedora historia de la pequeña Yarelina, una indígena triqui que sueña con ser doctora
La historia de Yarelina refleja la realidad de la niñez indígena en México: hambre, carencias y sueños por cumplir. La niña cuida a sus hermanos pese a la pobreza.
- Programas de Entretenimiento
- Famosos
- Horóscopos
- Geek
- Películas
- Series
- Especiales
- Programas completos
- Notas
- Galerías
- Especiales
- FUT Azteca
- Esports
- Box Azteca
- Otros