Lanzamiento de Artemis II EN VIVO: La nave Orión despegó así del Centro Espacial Kennedy; ¿cuánto tardarán en llegar los astronautas a la Luna?

El lanzamiento de la misión misión Artemis II (transmitido completamente EN VIVO por Azteca Noticias) marca el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna tras más de 50 años.

Con una duración estimada de 10 días, el viaje llevará a los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion a unos 400 mil kilómetros de la Tierra, superando el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13.

De acuerdo con la NASA tardarán aproximadamente 4 días de viaje directo desde que abandonan la órbita terrestre, llegando a la zona de influencia lunar el sexto día de la misión.

¿Qué buscan con esta misión?

Al ser un vuelo de prueba tripulado, el objetivo principal no es aterrizar en la superficie lunar, sino validar que todos los sistemas de soporte vital y navegación funcionan correctamente en el espacio profundo. Entre los puntos clave de la misión destacan:



Prueba de sistemas: Evaluar las capacidades de maniobra y comunicación de la cápsula Orion con la tripulación a bordo.

Evaluar las capacidades de maniobra y comunicación de la cápsula Orion con la tripulación a bordo. Preparación para el futuro: Sentar las bases para la misión Artemis III, que tiene como objetivo llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la Luna en 2028.

Sentar las bases para la misión Artemis III, que tiene como objetivo llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la Luna en 2028. Investigación científica: Estudiar los efectos de la radiación espacial en el cuerpo humano y fotografiar con alta resolución posibles zonas de aterrizaje en el polo sur lunar.

Estudiar los efectos de la radiación espacial en el cuerpo humano y fotografiar con alta resolución posibles zonas de aterrizaje en el polo sur lunar. Trayectoria histórica: La nave realizará un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna antes de emprender el camino de regreso para un amerizaje en el Océano Pacífico, frente a las costas de California.

Este viaje representa el paso definitivo para establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, eventualmente, preparar el camino hacia Marte.

Así fue el lanzamiento de la misión Artemis II

El ascenso de la misión Artemis II estuvo a cargo del Space Launch System (SLS), el cohete más potente jamás construido por la NASA. Estos fueron los momentos críticos que definieron el inicio del viaje:

