Lanzamiento de Artemis II EN VIVO: La nave Orión despegó así del Centro Espacial Kennedy; ¿cuánto tardarán en llegar los astronautas a la Luna?
De la cuenta regresiva a la ingravidez: Sigue el minuto a minuto de Azteca Noticias sobre el lanzamiento Artemis II en vivo: un viaje alrededor de la Luna, con todos los detalles de la misión
El lanzamiento de la misión misión Artemis II (transmitido completamente EN VIVO por Azteca Noticias) marca el regreso de la humanidad a las proximidades de la Luna tras más de 50 años.
Con una duración estimada de 10 días, el viaje llevará a los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion a unos 400 mil kilómetros de la Tierra, superando el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13.
De acuerdo con la NASA tardarán aproximadamente 4 días de viaje directo desde que abandonan la órbita terrestre, llegando a la zona de influencia lunar el sexto día de la misión.
¿Qué buscan con esta misión?
Al ser un vuelo de prueba tripulado, el objetivo principal no es aterrizar en la superficie lunar, sino validar que todos los sistemas de soporte vital y navegación funcionan correctamente en el espacio profundo. Entre los puntos clave de la misión destacan:
- Prueba de sistemas: Evaluar las capacidades de maniobra y comunicación de la cápsula Orion con la tripulación a bordo.
- Preparación para el futuro: Sentar las bases para la misión Artemis III, que tiene como objetivo llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la Luna en 2028.
- Investigación científica: Estudiar los efectos de la radiación espacial en el cuerpo humano y fotografiar con alta resolución posibles zonas de aterrizaje en el polo sur lunar.
- Trayectoria histórica: La nave realizará un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna antes de emprender el camino de regreso para un amerizaje en el Océano Pacífico, frente a las costas de California.
Este viaje representa el paso definitivo para establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, eventualmente, preparar el camino hacia Marte.
Así fue el lanzamiento de la misión Artemis II
El ascenso de la misión Artemis II estuvo a cargo del Space Launch System (SLS), el cohete más potente jamás construido por la NASA. Estos fueron los momentos críticos que definieron el inicio del viaje:
- Ignición y ascenso: Tras alcanzar el T-0, los cuatro motores RS-25 y los dos propulsores sólidos laterales generaron más de 4 millones de kilos de empuje para elevar la nave desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy.
- Separación de propulsores: A los 2 minutos del despegue, los propulsores laterales se agotaron y se separaron, dejando que la etapa central continuara el ascenso.
- Inserción en órbita: Aproximadamente 8 minutos después del lanzamiento, la etapa central se apagó y se separó, dejando a la nave Orion en una órbita terrestre baja provisional.
- Perigeo elevado: Una vez en órbita, la etapa superior (ICPS) realizó una maniobra para elevar la trayectoria de la nave, permitiendo que la tripulación realice comprobaciones críticas de los sistemas previo al 'empujón' definitivo hacia la Luna.
Todo listo para Artemis II: Hoy es el despegue que podría hacer historia en la Luna
¡Artemis II va directo a la Luna!
La nave Orión despegó del Centro Espacial Kennedy y en Azteca Noticias te tenemos el momento exacto:
🔴#ÚLTIMAHORA | ¡MOMENTO HISTÓRICO! ¡IMPRESIONANTE!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
Así fue el impresionante lanzamiento de Artemis II, la misión de la @NASA que marca el regreso de la humanidad al camino hacia la Luna.
Potencia, emoción y un nuevo capítulo en la exploración espacial.https://t.co/33JCxb8mPr pic.twitter.com/1n7LzyQdAF
Transmisión EN VIVO de Azteca Noticias de lanzamiento de misión Artemis II
Sigue la transmisión especial del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, que llevará a la humanidad de vuelta al camino hacia la Luna.
¡Despegamos hacia la historia!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
Sigue la transmisión especial del lanzamiento de Artemis II de la @NASA, la misión que llevará a la humanidad de vuelta al camino hacia la Luna.
🔴#ENVIVO, el inicio de una nueva era espacial. https://t.co/BNRov6wkzj
¿A que hora despega artemis 2? Hora de México
Hoy es el día de una misión histórica, y para que te prepares para ser testigo de un nuevo episodio de la carrea espacial, aquí en Azteca Noticias te contamos todos los detalles, sobre todo ¿a que hora despega artemis 2 hora mexico? Se tiene previsa una hora de lanzamiento para las 6:24 p.m. (4:24 hora del tiempo de Centro de México), de hoy miércoles 1 de abril.
Misión Artemis II: Instalan panel de servicio de la escotilla de Orión
Los técnicos comenzaron a instalar el panel de servicio de la escotilla del módulo de tripulación en la nave espacial Orión, un paso importante en los preparativos finales para el lanzamiento de la misión Artemis II. Este panel protege las conexiones clave y garantiza la seguridad de la escotilla para el vuelo.
Lanzamiento de Artemis II EN VIVO: ¿Cuánto falta para que salga la misión a la Luna?
¿Cuántas horas faltan para que salga la misión a la Luna? La cuenta regresiva para el vuelo de prueba Artemis II de la NASA está en marcha en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, con los miembros del equipo de lanzamiento llegando a sus consolas dentro del Centro de Control de Lanzamiento Rocco Petrone. El reloj de cuenta regresiva comenzó a funcionar con una hora de lanzamiento programada a las 4:44 p.m. (hora de verano del Este) y con una hora de lanzamiento prevista para las 6:24 p.m. (4:24 hora del tiempo de Centro de México), de hoy miércoles 1 de abril.
Astronautas de Artemis II abordan la cápsula Orión
Astronautas de la misión Artemis II ingresan en la cápsula Orión que los llevará en un viaje de unos diez días alrededor de la Luna.
#ALMOMENTO | Así ingresaron los astronautas de la misión Artemis II a la cápsula Orion que los llevará a la Luna.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
📹@NASA
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Equipos de rescate llegan a plataforma de lanzamiento
Los equipos de rescate y preparación de la plataforma de lanzamiento de la NASA llegaron al Complejo de Lanzamiento "39B" del Centro Espacial Kennedy para garantizar la seguridad durante las operaciones críticas de repostaje. Estos equipos ayudan a proteger al personal y el equipo durante la cuenta regresiva en lanzamiento de misión de Artemis II.
¡CUENTA REGRESIVA PARA ARTEMIS II!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
Todo listo para el histórico viaje a la Luna de la NASA. Así lucen los astronautas con sus nuevos trajes espaciales en color naranja brillante: modernos, elegantes y listos para la misión.
La tripulación hace historia...
📹@NASA… pic.twitter.com/WGmfH3VHRJ
Cápsula Orión: el próximo paso de la humanidad en el espacio
Con casi 12 toneladas, la cápsula Orión llevará a 4 astronautas alrededor de la Luna en Artemis II. Inteligente y segura, esta cápsula cuenta con IA que detecta fallos en milisegundos, computadoras redundantes y escape en 3 segundos.
Misión Artemis II se verá en 4K
Del Apolo 11 a la Nave de Cristal. En la carrera espacial, pasamos de computadoras con menos memoria que una lavadora a la navegación autónoma por estrellas y pantallas táctiles; ¿Lo mejor? Esta vez la misión en la Luna se transmite en 4K vía láser.
Del Apolo 11 a la Nave de Cristal. 💎🛰️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026
Pasamos de computadoras con menos memoria que una lavadora a navegación autónoma por estrellas y pantallas táctiles. 🌌💻
¿Lo mejor? Esta vez la Luna se transmite en 4K vía láser. 📶
📺 ¡Nos vemos en el lado oculto! pic.twitter.com/I6uIVjn65q
¿Cómo se preparan los astronautas antes de despegar?
Horas antes del lanzamiento, la tripulación se traslada a la llamada “Sala Blanca”, un área controlada donde realizan los preparativos finales. Ahí, los astronautas se colocan cascos, guantes y trajes presurizados antes de abordar la nave Orion.
🚀🌕 ¡REGRESAMOS A LA LUNA! Artemis II despega hoy para hacer historia. 🛰️👨🚀👩🚀⚠️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026
¡El gran día llegó! 50 años después, la humanidad vuelve a poner la mira en la Luna con la misión Artemis II. No es solo un vuelo de prueba, es el primer paso para llegar a Marte.
¿Sabías que… pic.twitter.com/mwNEWJimLx
Últimos pasos del abastecimiento de combustible
La NASA informa que en estos momentos se lleva a cabo el repostaje de hidrógeno líquido para la etapa central del cohete. Cabe decir que esta reposición es el paso final del proceso de abastecimiento de combustible, diseñado para mantener los niveles correctos de hidrógeno líquido a medida que el propulsor superfrío se evapora naturalmente con el tiempo.
10:35 https://t.co/lzcDCNygvH - Liquid hydrogen replenish is underway for the rocket core stage. Replenish is the final step in the fueling process, designed to maintain the correct liquid hydrogen levels as the super-cold propellant naturally boils off over time.— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026
Artemis II: ¿Qué pasa en las horas previas al lanzamiento?
Cabe decir que el proceso más largo y delicado del día es el repostaje del cohete, que inicia aproximadamente 10 horas antes del despegue. En esta fase se cargan oxígeno líquido superfrío e hidrógeno líquido, combustibles esenciales para impulsar el cohete. Este procedimiento se realiza en varias etapas bajo estrictas medidas de seguridad, debido a la alta volatilidad de los materiales.
Últimos preparativos para lanzamiento en misión Artemis II de la NASA
Los equipos del Centro Espacial Kennedy de la NASA finalizan los preparativos para comenzar la cuenta regresiva de la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para hoy miércoles 1 de abril. El pronóstico meteorológico indica un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, siendo las principales preocupaciones la nubosidad y la posibilidad de fuertes vientos en la zona.
Live from Kennedy: Artemis II launch coverage is underway. We are tracking every milestone of today's historic launch! Visit our blog for detailed updates:https://t.co/Npfc4Gq7Pp pic.twitter.com/bv9824UH7Q— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 1, 2026