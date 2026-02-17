¿Por qué la misión Artemis II es clave para llegar a Marte? La exploración espacial que lo cambia todo

La misión Artemis II es mucho más que un vuelo alrededor de la Luna: es un ensayo crítico para llegar a Marte, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA. En las siguientes semanas de este 2026, cuatro astronautas probarán sistemas vitales en espacio profundo, validando tecnologías para misiones marcianas en la década de 2030.

La Luna es el trampolín perfecto: ¿por qué Artemis II es clave para la exploración espacial?

Se trata del primer vuelo tripulado de SLS y Orion desde Apolo, recorre 1.4 millones de kilómetros en Diez días. Efectuará una prueba de navegación autónoma, soporte vital cerrado y resistencia humana fuera de la órbita terrestre baja, justo como Marte lo exige. Esos datos guiarán a Gateway, estación lunar para aprovisionar naves rumbo a Marte.

¿Qué ensayos rumbo a Marte valida la misión Artemis II?

Radiación y aislamiento

Exposición real a rayos cósmicos, simulando los 6-9 meses a Marte



Soporte vital

Recicla 93% agua/oxígeno, esencial para viajes largos.



Reentrada extrema

Escudo térmico soporta Mach 25, clave para regreso de Marte.



Gateway lunar

Base para "refuel" y entrenamiento marciano.

¿Por qué la Luna es el laboratorio rumbo a Marte?

La Luna funciona como un campo de pruebas natural. Viajar hasta ella implica salir de la órbita terrestre baja, algo esencial para aprender a operar en el espacio profundo, donde no existe rescate rápido ni reabastecimiento inmediato.

Artemis II permitirá ensayar tiempos de misión, aislamiento psicológico, toma de decisiones autónomas y resistencia humana, factores clave para un futuro viaje a Marte, que podría durar más de dos años.

Además, el programa Artemis contempla el desarrollo de infraestructura lunar, como estaciones orbitales y bases en superficie, las cuales servirán como plataformas de lanzamiento y ensayo para misiones interplanetarias.

La misión Atemis II habilita a Artemis III, misión que integrará un alunizaje sur polar en el 2027, extrayendo hielo para combustible. La Luna será una especie de "puerto espacial" para Starship de SpaceX rumbo a Marte, con lo que se reducen riesgos en un 80% según NASA, que colabora con ESA, JAXA y CSA para lograr sostenibilidad interplanetaria.