¿Amor interestelar? La NASA te invita a celebrar San Valentín mirando al cosmos y con estas frases
Más allá de las frases en Día de San Valentín 2026, la NASA mantiene activa su iniciativa de enviar tu nombre o el de tu pareja al espacio.
En este Día de San Valentín 2026, el amor no solo se celebra en la Tierra. La NASA lanzó una invitación especial para explorar el universo, a solas o en compañía, a través de su sitio web en español, donde misiones espaciales, telescopios legendarios y frases cargadas de humor científico se convierten en el plan perfecto para hoy 14 de febrero.
Lejos de los clichés románticos en "valentines", la agencia espacial propone una celebración diferente: mirar al cosmos, aprender sobre ciencia, además de dejar que las estrellas hagan su magia.
Frases de la NASA en el Día de San Valentín 2026
Con ingenio y guiños a la vida cotidiana, la NASA compartió una serie de frases que rápidamente se volvieron virales entre amantes de la ciencia y el espacio:
- “Mi relación más estable ha sido con el telescopio Hubble de la NASA. Llevamos años mirando el universo juntos”
- “¿Mi cita para San Valentín? Ver un maratón cósmico de imágenes del observatorio de rayos X Chandra”
- “La misión Artemis II tiene una trayectoria calculada con gran precisión. Mi vida amorosa va en caída libre”
- “Mi San Valentín en modo rover Perseverance: solo, funcional y explorando nuevos horizontes".
Cabe señalar que estas frases buscan acercar la ciencia al público más joven, usando el humor y la cultura digital para despertar curiosidad por el espacio.
En este San Valentín, nuestras misiones te acompañan. 💫— NASA en español (@NASA_es) February 13, 2026
Explora el universo (a solas o en compañía) en nuestro sitio web en español https://t.co/8uoKsQTqqH pic.twitter.com/Yatfmx34hn
Sorprende a tu pareja en San Valentín con ayuda de la NASA: así puedes enviar su nombre a la Luna
Más allá de las frases, la NASA mantiene activa una de sus iniciativas más populares: la posibilidad de enviar nombres al espacio. A través de misiones vinculadas al programa Artemis, cualquier persona puede registrar su nombre, o en este caso el de su pareja, para que viaje simbólicamente a la Luna.
Este gesto se ha convertido en un regalo original y significativo, ideal para quienes buscan sorprender con algo distinto, vinculado a la exploración espacial y al futuro de la humanidad fuera de la Tierra. Este San Valentín, la NASA nos recuerda que el amor, como el universo, es infinito; ¿te animarías a celebrar el 14 de febrero mirando las estrellas… o enviando un mensaje directo a la Luna? 🌙🚀