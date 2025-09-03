Logo InklusionSitio accesible
Vecinos de Celaya exigen seguridad tras asesinato de tamalero en Jacarandas

Tres días después del asesinato de un tamalero en Celaya, vecinos y comerciantes exigen justicia y medidas de seguridad para evitar más ataques armados.

Escrito por: Alejandra Gómez
La mañana del sábado pasado, se registró el asesinato a tiros de un tamalero frente a su puesto en la colonia Jacarandas de Celaya, Guanajuato. Según los reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en el cruce de las calles Escuadrón 201 y Ejido Cerro Prieto.

Asesinan a tamalero en Celaya

Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados se acercaron al comerciante y le dispararon a quemarropa, provocando su muerte inmediata.

Tras los hechos, los agresores huyeron del lugar sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado alguna detención.

Elementos de la policía municipal y peritos de la Fiscalía del Estado llegaron al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cuerpo y los rastros que permita identificar a los responsables.

Hasta el momento, la identidad de la víctima aún no ha sido revelada por las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Vecinos de la colonia Jacarandas manifestaron su preocupación por la creciente violencia en la zona y exigieron mayor presencia policial para garantizar la seguridad de los comerciantes y residentes.

El asesinato del tamalero ha reabierto el debate sobre la violencia en Celaya, un municipio que en los últimos años ha registrado un incremento en los homicidios y ataques armados en espacios públicos.

Autoridades locales aseguraron que se redoblarán los esfuerzos de vigilancia en las colonias más afectadas y que la Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos y detener a los responsables. La comunidad sigue a la espera de respuestas y acciones concretas de las autoridades para prevenir futuros ataques.

Transportaban restos humanos en una camioneta, ahora están vinculados a proceso en Guanajuato

Vincularon a proceso a cuatro hombres en Guanajuato, luego de que fueron detenidos el pasado 30 de julio en Irapuato tras una intensa persecución que culminó frente a un hotel en la colonia Los Álamos.

Dentro del vehículo, las autoridades les encontraron bolsas negras con restos humanos, armas de fuego y chalecos balísticos.

Los sujetos fueron identificados como Alfredo Diego “N”, Gabriel de Jesús “N”, Selvin Omar “N” y José “N”, originarios de Honduras, Jalisco y Chiapas. Hoy, todos se encuentran vinculados a proceso penal y permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

