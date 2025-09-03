Vecinos de Celaya exigen seguridad tras asesinato de tamalero en Jacarandas

La mañana del sábado pasado, se registró el asesinato a tiros de un tamalero frente a su puesto en la colonia Jacarandas de Celaya, Guanajuato. Según los reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 a.m. en el cruce de las calles Escuadrón 201 y Ejido Cerro Prieto.

Asesinan a tamalero en Celaya

Los hechos ocurrieron cuando sujetos armados se acercaron al comerciante y le dispararon a quemarropa, provocando su muerte inmediata.

Tras los hechos, los agresores huyeron del lugar sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado alguna detención.

Elementos de la policía municipal y peritos de la Fiscalía del Estado llegaron al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cuerpo y los rastros que permita identificar a los responsables.

Hasta el momento, la identidad de la víctima aún no ha sido revelada por las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

¡Muer3 junto a su puesto! 🚨 Mat4n a tamalero en la colonia Jacarandas en #Celaya; así pasó ⚠️🫔https://t.co/cUV1wBo1r6 — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) September 2, 2025

Vecinos de la colonia Jacarandas manifestaron su preocupación por la creciente violencia en la zona y exigieron mayor presencia policial para garantizar la seguridad de los comerciantes y residentes.

El asesinato del tamalero ha reabierto el debate sobre la violencia en Celaya, un municipio que en los últimos años ha registrado un incremento en los homicidios y ataques armados en espacios públicos.

Autoridades locales aseguraron que se redoblarán los esfuerzos de vigilancia en las colonias más afectadas y que la Fiscalía trabaja para esclarecer los hechos y detener a los responsables. La comunidad sigue a la espera de respuestas y acciones concretas de las autoridades para prevenir futuros ataques.

Transportaban restos humanos en una camioneta, ahora están vinculados a proceso en Guanajuato

Vincularon a proceso a cuatro hombres en Guanajuato, luego de que fueron detenidos el pasado 30 de julio en Irapuato tras una intensa persecución que culminó frente a un hotel en la colonia Los Álamos.

Dentro del vehículo, las autoridades les encontraron bolsas negras con restos humanos, armas de fuego y chalecos balísticos.

FISCALÍA DE GUANAJUATO LOGRA QUE DETENIDOS CON RESTOS HUMANOS Y ARMAMENTO SE MANTENGAN EN PRISIÓN



La #FiscalíaGuanajuato logró un avance importante en la lucha contra la delincuencia organizada.



Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso penal tras ser detenidos el 30 de julio… pic.twitter.com/ylKO3798CV — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 2, 2025

Los sujetos fueron identificados como Alfredo Diego “N”, Gabriel de Jesús “N”, Selvin Omar “N” y José “N”, originarios de Honduras, Jalisco y Chiapas. Hoy, todos se encuentran vinculados a proceso penal y permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.