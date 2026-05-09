El asteroide 2024 YR4 llama la atención tanto de astrónomos como de agencias espaciales de todo el mundo debido a su próximo acercamiento a la Tierra, programado para el 22 de diciembre. Aunque expertos aclaran que no existe una alerta de impacto inminente, el objeto espacial permanece bajo monitoreo constante debido a las características de su órbita, además de a la importancia científica de su trayectoria. La NASA y otros organismos internacionales continúan actualizando cálculos para determinar con precisión qué tan cerca pasará de nuestro planeta.

¿Qué es el asteroide 2024 YR4 y por qué preocupa a los científicos?

El 2024 YR4 es un asteroide cercano a la Tierra, también conocido como NEO (Near-Earth Object, por sus siglas en inglés). Este tipo de cuerpos espaciales son vigilados permanentemente porque sus órbitas cruzan o se aproximan al recorrido orbital terrestre.

Lo que genera mayor interés en torno al “YR4” es que sus parámetros orbitales lo colocaron temporalmente en listas de seguimiento prioritario para observación astronómica; sin embargo, especialistas insisten en que monitorear un asteroide no significa automáticamente que exista peligro de colisión.

Las imágenes del telescopio Webb indican que el asteroide tiene aproximadamente el tamaño de un edificio de 15 pisos.|NASA

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22 de diciembre de 2032: El día del máximo acercamiento

Conforme a los datos preliminares compartidos por la NASA, el 22 de diciembre de 2032 será la fecha en que el asteroide alcance su punto más cercano respecto a la Tierra.

Astrónomos aprovecharán ese momento para realizar nuevas mediciones con telescopios terrestres y sistemas de radar espacial. Cabe decir que estas observaciones permitirán refinar los modelos matemáticos acerca de su velocidad, tamaño, rotación y la trayectoria del objeto interestelar.

Los acercamientos de este tipo son comunes en astronomía, aunque algunos reciben más atención mediática debido al tamaño o incertidumbre inicial de sus trayectorias.

¿Existe un riesgo real de colisión? Lo que dicen los modelos de la trayectoria

Hasta el momento, los modelos orbitales disponibles indican que no existe evidencia de un impacto confirmado contra la Tierra. De hecho, conforme se recopilan más datos, las probabilidades de colisión suelen disminuir considerablemente. Expertos explican que pequeñas variaciones en cálculos iniciales pueden modificar rápidamente los escenarios proyectados.

La NASA mantiene sistemas automáticos de vigilancia como Sentry y la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria para monitorear cualquier posible amenaza futura.

Nuevas observaciones de @NASAWebb han descartado la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Luna en 2032. Nuestro programa de defensa planetaria ha estado rastreando a 2024 YR4 desde finales de 2024.



Aprende más sobre asteroides en este video: pic.twitter.com/0FzzJObrtx — NASA en español (@NASA_es) March 10, 2026

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¿Cómo seguir EN VIVO el paso del asteroide YR4?

Diversas agencias espaciales y observatorios astronómicos compartirán actualizaciones acerca del paso del asteroide a través de transmisiones y redes oficiales. Basta con recordar que la NASA publica constantemente información acerca de objetos cercanos a la Tierra mediante sus plataformas digitales y cuentas verificadas.

Además, telescopios virtuales y canales especializados suelen realizar coberturas EN VIVO durante eventos astronómicos relevantes. El caso del asteroide 2024 YR4 también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fascinante: ¿está realmente preparada la humanidad para enfrentar una amenaza espacial en el futuro?