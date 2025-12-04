NASA revela nuevas imágenes del misterioso cometa interestelar 3I/ATLAS: ¿qué descubrió el Hubble?

El telescopio espacial Hubble de la NASA ha vuelto a apuntar sus instrumentos hacia uno de los objetos más enigmáticos que han cruzado nuestro sistema solar: el cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante procedente de otro sistema planetario que sigue con su recorrido en nuestro entorno solar antes de desaparecer nuevamente en el espacio profundo.

En una nueva observación, efectuada el pasado 30 de noviembre de 2025, con la Wide Field Camera 3, captó al cometa cuando se encontraba a 286 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio Hubble lo siguió mientras se desplazaba por el cosmos, provocando que las estrellas del fondo aparecieran como estelas de luz, un efecto característico cuando se rastrea el movimiento de un objeto rápido y cercano.

Here's Hubble's latest view of Comet 3/I ATLAS!



Taken on Nov. 30, this image shows the comet when it was ~178 million miles (286 million km) from Earth.



Hubble tracked the comet as it moved across the sky, so background stars appear as streaks of light: https://t.co/3kCIAYjrD6 pic.twitter.com/7RvhLkqqwP — Hubble (@NASAHubble) December 4, 2025

¿Por qué es tan importante el cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar, después del famoso “Oumuamua” y del cometa Borisov . Estos objetos son extremadamente valiosos para la ciencia porque permiten estudiar material formado fuera de nuestro sistema solar, ofreciendo pistas acerca de cómo se crean y evolucionan otros mundos.

La NASA confirmó que el telescopio Hubble ya lo había observado previamente en julio de 2025, poco después de su descubrimiento, además de que varias misiones científicas continúan monitoreándolo debido a su composición única y trayectoria inusual.

¿Qué muestran las nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS?

Las imágenes más recientes captadas de este cometa interestelar permiten analizar la coma del cometa, la nube de gas y polvo que lo envuelve, así como su brillo y su actividad conforme se aleja del Sol.

Aunque todavía se procesan sus datos científicos, la NASA destacó que las observaciones continuarán por varios meses más mientras el “3I/ATLAS” abandona el sistema solar, lo que ayudará a entender cómo los cometas interestelares reaccionan al calor solar y cómo se comportan químicamente.

¿Qué sigue para este cometa interestelar?

El cometa 3I/ATLAS se está alejando rápidamente y dejará de ser observable dentro de poco tiempo. Las mediciones actuales confirman que no regresará, pues su trayectoria es hiperbólica. Los científicos esperan aprovechar cada ventana disponible para estudiar este raro visitante antes de que desaparezca para siempre.

La presencia de objetos interestelares plantea una pregunta fascinante: ¿cuántos más podrían estar cruzando nuestro sistema solar sin que aún los detectemos?

