Atlante FC llega a TV Azteca: El equipo con 110 años de historia regresa a la Primera División y todos sus partidos van por Azteca Deportes | VIDEO

El Atlante FC, uno de los equipos de mayor tradición e historia en el futbol mexicano, está de regreso en la Primera División de la Liga MX para este Torneo Apertura 2026. Con 110 años de historia, los “Potros de Hierro” buscan recuperar el protagonismo, y para esta nueva etapa, se suman a TV Azteca con la transmisión de todos sus partidos.

En una visita especial para Hechos Meridiano, el jugador Eugenio Pizzuto y la mascota oficial del club llegaron para compartir la emoción de este regreso y lo que representa para su afición.

¿Dónde va a jugar el Atlante?

Para este torneo, la casa del Atlante será el Estadio Banorte. El histórico estadio tendrá los partidos como local del equipo azulgrana en su regreso a la división de honor.

¿Dónde transmitirán los partidos del Atlante FC?

Los encuentros del Atlante como local se transmitiran por Azteca 7, integrándose a la programación deportiva.