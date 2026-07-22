ÚLTIMA HORA: TV Azteca presenta de manera oficial al Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX

El Atlante vuelve a la primera división de la Liga BBVA MX después de 12 años y sus partidos serán emitidos exclusivamente a través de TV Azteca. Por eso el canal presentó al equipo azulgrana que, de la mano de la familia Escalante, está en la máxima categoría del futbol mexicano.

Emilio Escalante Méndez adquirió al equipo hace seis años y prometió regresarlo a la primera división. Ahora, en el marco del 110° aniversario de la fundación del conjunto está en la Liga BBVA MX por primera vez en 12 años aseguró que no hay mejor manera que volver con TV Azteca como aliado para sus transmisiones.

“Un equipo histórico lo que es el Atlante, con 110 años de fundación. Hoy queremos recordar que después de 19 años regresamos a la Ciudad de México en primera división y que mejor que en la compañía de TV Azteca”, dijo Escalante Méndez. “Hemos estado trabajando fuerte desde hace seis años para tener este proyecto donde lo queríamos tener. Fuimos muy puntuales con lo que queríamos, que era traer al equipo a primera división, y también estamos trabajando para que el equipo sea protagonista”.

“Es un orgullo estar al frente de este equipo” 👀



Emilio Escalante, presidente de Atlante menciona lo que significa regresar a la primera división 🐎#AtlanteXAzteca pic.twitter.com/D5onY9kcg9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

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Emilio Escalante García, el hijo del presidente del equipo, dijo que es un privilegio aportar su granito de arena para que el Potro de Hierra esté de vuelta en primera división. Además, el joven empresario señaló que el club ha crecido mediáticamente y ha tenido una buena aceptación de las nuevas generaciones.

“Como aficionados podemos esperar resultados. Si algo queremos hacer, es hacer bien las cosas, va a tomar un poco de tiempo”, dijo Escalante García. “Venimos de una estructura de Expansión, donde nos conformábamos solo 50 personas y ahora crecimos seis, siete veces más. Además, creo que Atlante ha crecido más mediáticamente. Estamos sembrando esa semillita de curiosidad sobre lo que significa el “Equipo del Pueblo””.

“Hobbit” Bermúdez cierra su carrera con Atlante de vuelta en primera división

Christian “Hobbit” Bermúdez es un futbolista histórico del Atlante ya que el mediocampista fue parte de la plantilla que ganó el último titulo de la Liga BBVA MX en 2007 y regresó cuando el equipo jugó en la Liga de Expansión. El veterano jugador aseguró que no cabe de alegría por volver a jugar en el máximo circuito enfundado en la playera del equipo de sus amores.

“Nos sentimos como en casa. Estoy muy contento, muy feliz. Cuando (Emilio Escalante) me abrió las puertas del Atlante en la Liga de Expansión, siempre fue el mensaje de hacer todo lo posible por estar en primera división”, dijo Bermúdez. “Yo estoy muy feliz porque, si bien ya estoy en la recta final de mi carrera, la cereza en el pastel es regresar a primera división”.

¡Habló la leyenda! 🔥



El ‘Hobbit’ Bermúdez no dudó en mostrar su felicidad tras el regreso de Atlante en la primera división 🐎#AtlanteXAzteca pic.twitter.com/di6Wp1ZQXL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

El primer partido de local del Atlante como local en su regreso a la Liga BBVA MX se disputará contra el América este viernes por la noche en vivo y gratis a través de TV Azteca. La transmisión comenzará a las 8:50 p.m. y el partido arrancará 10 minutos después.