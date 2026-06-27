¿Vas a salir hoy? Estas son todas las calles cerradas en CDMX por las marchas de hoy 27 de junio
A pesar de ser fin de semana, varias movilizaciones afectarán las vialidades principales de la CDMX, en Azteca Noticias te compartimos las zonas problemáticas.
Hoy, 27 de junio, la CDMX espera la Contra Marcha LGBTQIA+ desde las 10:00 horas en Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ubicado en Abraham González 48, colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, el Bloque Disidente estará a las 11:00 en Glorieta del Ahuehuete que también culminará su trayecto en la SEGOB.
Asimismo, la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ partirá desde las 10:00 en el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino, junto con el contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ desde la misma hora pero en la Glorieta del Ahuehuete. El M Rubber MX partirá desde las 11:00 en Plaza Río de Janeiro hacia el Ángel de la Independencia. Finalmente, el Congreso LGBTIQ+ de México saldrá a las 10:00 de la estación Sevilla del Metro CDMX.
Se esperan otras concentraciones que también podrían afectar la circulación, como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM que estará a las 10:00 en Calzada de Tlalpan 136; Plataforma Común por Palestina desde las 11:00 en el Hemiciclo a Juárez; el Laboratorio 4:20 a partir de las las 12:00 en avenida Chapultepec y Amberes junto con la Colectiva "Hijas de la Cannabis" que estará a las 12:00 en el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque. Finalmente, La Comuna 420 estará a las 13:00 en el Senado de la República.
Pero para seguir en tiempo real estas concentraciones y verificar sus afectaciones, en Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de los bloqueos en las vialidades más importantes de la CDMX.
¿Vas a salir hoy? Estas son todas las calles cerradas en CDMX por las marchas de hoy 27 de junio
Cerrada la circulación en Bucareli
Elementos de la SSC informaron que continúa cerrada la circulación en Bucareli, entre Antenas y General Prim, debido a la presencia de manifestantes. Recomendaron que, como alternativa vial, se uses Balderas y avenida Insurgentes.
09:09 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Bucareli entre Atenas y Gral. Prim, por manifestantes. #AlternativaVial Balderas y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/P8NWJHuffw— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 27, 2026
Baja la velocidad en Circuito Azteca
La Autopista Urbana Sur pidió a los automovilistas manejar con precaución en Circuito Azteca con dirección hacia San Jerónimo, esto debido a las mejoras de la vía.
Precaución, nos encontramos mejorando la vía con trabajos a la altura de Circuito Azteca dirección San Jerónimo, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos. 🚧— Autopista Urbana Sur (@AUSurMx) June 27, 2026
Cierran Paseo de la Reforma en ambos sentidos
Autoridades de la CDMX implementaron cortes a la circulación en avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, entre Glorieta de la Diana Cazadora y avenida Insurgentes debido a las marchas previstas para este sábado 27 de junio. Como alternativa vial sugirieron usar:
- Anillo Periférico
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
08:36 #PrecauciónVial | Se implementan cortes a la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Gta. de la Diana Cazadora y Av. Insurgentes, por logística. #AlternativaVial Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/gTUSSDkEQq— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 27, 2026
Eje 2 Poniente Florencia cerrado por logística
Autoridades de la SSC de la CDMX cortaron la circulación de Eje 2 Poniente Florencia desde avenida Chapultepec hasta avenida Paseo de la Reforma por la logística de las marchas en Ángel de la Independencia. Como alternativa vial sugirieron usar Leja y avenida Insurgentes.
07:55 #PrecauciónVial | Considera corte de circulación en Eje 2 Poniente Florencia desde Av. Chapultepec hasta Av. Paseo de la Reforma, por logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Lieja y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/G4ZpJngdmc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 27, 2026
Autos que NO circulan este sábado 27 de junio
Recuerda que al ser el 4º sábado del mes, todos los vehículos de la CDMX y la zona conurbada del Edomex que deberán de quedarse en casa, con los que tengan holograma 1 con terminación de placas par, así como todos los de holograma 2 con placas foráneas. Están exentos los autos que tengan los hologramas 0 y 00.
🌞¡Buenos días!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 27, 2026
El #HoyNoCircula del 4o sábado de junio en la #ZMVM es para: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.
𝐄𝐱𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: Hologramas 0 y 00 pic.twitter.com/U3JQCgXW2Y