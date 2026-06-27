¿Vas a salir hoy? Estas son todas las calles cerradas en CDMX por las marchas de hoy 27 de junio

Hoy, 27 de junio, la CDMX espera la Contra Marcha LGBTQIA+ desde las 10:00 horas en Hemiciclo a Juárez hacia la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ubicado en Abraham González 48, colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, el Bloque Disidente estará a las 11:00 en Glorieta del Ahuehuete que también culminará su trayecto en la SEGOB.

Asimismo, la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ partirá desde las 10:00 en el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino, junto con el contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ desde la misma hora pero en la Glorieta del Ahuehuete. El M Rubber MX partirá desde las 11:00 en Plaza Río de Janeiro hacia el Ángel de la Independencia. Finalmente, el Congreso LGBTIQ+ de México saldrá a las 10:00 de la estación Sevilla del Metro CDMX.

Se esperan otras concentraciones que también podrían afectar la circulación, como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM que estará a las 10:00 en Calzada de Tlalpan 136; Plataforma Común por Palestina desde las 11:00 en el Hemiciclo a Juárez; el Laboratorio 4:20 a partir de las las 12:00 en avenida Chapultepec y Amberes junto con la Colectiva "Hijas de la Cannabis" que estará a las 12:00 en el Hemiciclo a Juárez y Plaza Tlaxcoaque. Finalmente, La Comuna 420 estará a las 13:00 en el Senado de la República.

Pero para seguir en tiempo real estas concentraciones y verificar sus afectaciones, en Azteca Noticias te damos el minuto a minuto de los bloqueos en las vialidades más importantes de la CDMX.