Adriana Juárez Miranda

Periodista digital desde 2016, tengo vasta experiencia en el ramo de la comunicación y mi objetivo siempre ha sido informar de manera imparcial, concisa y veraz. Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en adn Noticias escribo para ti sobre tecnología, salud y ciencia, para juntos conocer el camino hacia una mejor calidad de vida. Soy una periodista apasionada por su carrera y amante de los gadgets. Ganadora el premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática a nivel regional en el 2023. Lee mis mejores contenidos: La NASA capta la temida “Tormenta Duo”, fenómeno que agita el Pacífico y se dirige a México Samsung Galaxy S26 lanza la pantalla más avanzada; características de la tecnología Dynamic AMOLED 2X Las tres funciones que debes desactivar en tu celular al salir para evitar ciberataques.