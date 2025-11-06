Desde hace 68 años, la Estación Central Comandante Leonardo del Frago, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, ha respondido a todo tipo de emergencias: desde bajar gatos de un árbol hasta enfrentar incendios que superan los 800 grados centígrados.

Aquí, cada minuto cuenta. Cuando suena la alarma, los bomberos deben colocarse su equipo, que puede llegar a pesar 35 kilos una vez mojado, en menos de 45 segundos. Son segundos que, muchas veces, marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

El jefe de servicio, Víctor Padrón, explica que la estación no tiene puertas, porque siempre ha estado abierta a la ciudadanía, con quien mantienen una relación cercana y de confianza.

Además de entrenar y atender emergencias, los bomberos elaboran el pan que abastece a las demás estaciones de la ciudad, una tradición que combina disciplina y compañerismo dentro del cuartel.

Y aunque las jornadas suelen ser intensas, algunas quedan grabadas para siempre. Como el incendio de un hotel en la colonia Roma, en 2023, en el que lograron rescatar con vida a las 150 personas atrapadas entre el fuego y el humo.

Esta es la Estación Central Leonardo del Frago: el corazón operativo del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México.