¿Qué significa estado de coma por derrame cerebral? condición de Alejandro Marcovich, exintegrante de Caifanes

El mundo del rock en español fue sorprendido este viernes tras confirmarse la hospitalización del músico Alejandro Marcovich. El legendario exguitarrista de Caifanes fue ingresado de emergencia a terapia intensiva tras sufrir un derrame cerebral, condición que lo mantiene actualmente en estado de coma y con pronóstico reservado, según el último comunicado emitido por su familia.

Ante la naturaleza del reporte médico difundido por su esposa Gabriela y sus hijos Béla y Diego, aquí te explicamos qué implica clínicamente esta condición y cuáles son los escenarios médicos que enfrenta el icónico músico de 65 años.

¿Qué es un derrame cerebral y cómo afecta al cuerpo?

Un derrame cerebral, conocido en el ámbito médico como Evento Vascular Cerebral (EVC), ocurre cuando se interrumpe o se reduce drásticamente el flujo de sangre que va hacia una parte del cerebro. Al quedarse sin oxígeno y nutrientes, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos.

Existen dos tipos principales de EVC:



Isquémico: El más común, causado por un coágulo que bloquea una arteria cerebral.

El más común, causado por un coágulo que bloquea una arteria cerebral. Hemorrágico: Ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro, ejerciendo una presión peligrosa sobre el tejido cerebral.

¿Por qué un paciente entra en estado de coma tras un EVC?

El estado de coma es un mecanismo de defensa y una consecuencia del daño estructural en el cerebro. No es un sueño profundo; se trata de un estado de inconsciencia prolongado donde la persona no responde a estímulos externos como la luz, el sonido o el dolor, y es incapaz de iniciar acciones voluntarias.

Cuando un derrame cerebral es lo suficientemente grave como para inducir un coma, generalmente se debe a dos factores principales:



Daño en el Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA): Esta es la red de células neuronales en el tallo cerebral encargada de "encender" la corteza y mantenernos despiertos. Si el derrame afectó esta zona, el estado de alerta se apaga.

Inflamación cerebral masiva: Tras la lesión, el cerebro se inflama. Al estar contenido dentro del cráneo (que es rígido), la presión interna aumenta de forma drástica, afectando las funciones globales del órgano y obligándolo a entrar en un estado de "hibernación" profunda para intentar preservarse.

¿Qué significa "pronóstico reservado"?

En el lenguaje médico, el término pronóstico reservado se utiliza cuando los especialistas no pueden predecir con certeza cómo evolucionará el paciente en las próximas horas o días.

En el caso de un coma por EVC, la evolución depende enteramente de:



La rapidez con la que recibió la atención médica inicial.

La localización exacta y el tamaño de la lesión en el cerebro.

El control de la presión intracraneal dentro del área de terapia intensiva.

Los médicos evalúan constantemente la actividad cerebral, los reflejos reflejos básicos y los signos vitales para determinar la viabilidad de retirar paulatinamente el soporte médico o inducir una mejoría.

Cabe mencionar que la familia del músico informó su condición médica a través de un comunicado.