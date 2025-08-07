¡Polémica por donación de órganos! En Nuevo México, una mujer en situación de calle despertó de un coma segundos antes de que comenzara una cirugía para extraerle los órganos para una donación.

Lo que parecía ser una trágica historia con final solidario en Albuquerque, resultó en toda pesadilla para la comunidad médica de Estados Unidos. El caso de Danella Gallegos, que recién revelado por The New York Times, ha desatado un debate ético y legal en toda la unión americana.

New York Times reporters Brian M. Rosenthal and Julie Tate have just published this new article: “ A Push for More Organ Transplants is Putting Donors at Risk.”



They document the MANY cases where organ procurement pushed to harvest the organs of people who were still alive. For… pic.twitter.com/foNCG3EkMa — Dr. Heidi Klessig (@heidiklessigmd) July 20, 2025

Mujer en coma que estuvo a punto de morir viva en EU

La mujer, de entonces 38 años, fue ingresada de urgencia al Hospital Presbiteriano luego de colapsar por causas aún no esclarecidas. Su estado empeoró rápidamente, y los médicos informaron a su familia que no había posibilidad de recuperación; así que ante este devastador pronóstico, su familia accedió a donar sus órganos.

Días antes de la operación, sus familiares comenzaron a notar señales inquietantes: lágrimas en sus ojos, además de un leve movimiento de mano a la hora de ser tocada. Sin embargo, los especialistas aseguraron que solamente se trataba de reflejos sin mayor importancia clínica, pero la preocupación creció.

Cuando la mujer se encontraba en la sala preoperatoria, a la hora de retirarle el soporte vital, un médico le pidió que parpadeara si es que podía oírlo y ella lo hizo; fue entonces cuando el equipo médico detuvo todo.

😱Breaking: NY Times admits the push for more organ transplants is putting donors at risk.



It’s gruesome.



I’ve written about this for 17 yrs on X and took “organ donor” off my license.



Are you a donor?



Let me know yes or know below and why :) pic.twitter.com/SERNMOK1TF — Erin Elizabeth Health Nut News🥜 (@unhealthytruth) July 21, 2025

¿Quién presionó para seguir con la extracción de órganos en EU?

Aun así, según los trabajadores del hospital, un coordinador de la organización de la donación quería seguir adelante, incluso llego a sugerir que le administraran morfina para facilitar la extracción de órganos, pero el equipo del hospital se negó, evitando así una tragedia mayor.

Una enfermera del hospital declaró al Times que: “Lo único que les importa es conseguir órganos. Es repugnante”. Esta y otras voces médicas denunciaron una creciente presión por parte de organizaciones que gestionan donaciones.

Dos años después, la Gallegos presentó una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, que de inmediato abrió una investigación.

Imagine waking up moments before a life-altering surgery, only to find out it was meant to harvest your organs. Danella Gallegos shares her chilling experience. pic.twitter.com/aweH4Yie9r — Daily Express (@Daily_Express) August 7, 2025

El Hospital Presbiteriano tomó las decisiones acerca del tratamiento, pero los trabajadores del hospital afirmaron presiones por parte de la organización encargada de la obtención de órganos, New Mexico Donor Services: “Solo les importa conseguir órganos”, declaró Neva Williams, enfermera veterana de cuidados intensivos del hospital. “Son muy agresivos. Es repugnante”.

Por su parte, Donor Services dice que no interfiere en la toma de decisiones médicas y que los hospitales están a cargo de la atención al paciente. Es decir, que ambos se deslindan de responsabilidad; mientras uno señala que la organización dirigió todo el proceso, la otra parte asegura que las decisiones médicas corresponden única y exclusivamente al hospital en donde se abrió una investigación interna.

🧠 Harvested alive?



An HHS investigation just uncovered a systemic disregard for sanctity of life in America’s organ donation system.



From botched declarations of death to questionable consent practices, @DelBigtree calls it a horror movie.



Would you still check the donor box… pic.twitter.com/7GZFA7bn68 — The HighWire (@HighWireTalk) August 4, 2025

El caso Danella Gallegos se suma a una serie de irregularidades descubiertas por The New York Times acerca el sistema de donación de órganos en Estados Unidos; ¿estamos ante una crisis de ética médica? Esta historia podría ser apenas la punta del “iceberg”.

