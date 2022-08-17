California podría perder 10% de agua por intensa sequía

En medio de una fuerte sequía, California prevé que el cambio climático causará la pérdida del 10 por ciento del suministro de agua en el estado durante los próximos 20 años.

Haciendo un llamado urgente a tomar acción, el gobernador del estado, Gavin Newsom, presentó un plan para adaptarse a un futuro más caluroso y seco.

"Nos estamos enfocando en crear mayor suministro, más fuentes de agua y en proyectos significativos e innovadores", indicó Gavin Newsom.

El plan busca modernizar los sistemas actuales, acelerar proyectos de infraestructura para captar agua y almacenar más en años lluviosos, así como promover la conservación y aumentar el reciclaje de aguas residuales y la desalinización de aguas marinas y subterráneas.

"Todas estas son formas de aumentar la disponibilidad de agua. Considerando que, probablemente, de la atmósfera no va a venir más agua", agregó el gobernador.

El proyecto propuesto por el gobernador de California para evitar la pérdida de agua en los próximos años por las intensas sequías, tendrá una inversión de casi tres millones de dólares.

En medio de una megasequía, California prevé que el cambio climático causará la pérdida del 10% del agua en el estado durante los próximos 20 años. @veronicav de la Voz de América informa. pic.twitter.com/2dBZy8q5L1 — Voz de América (@VozdeAmerica) August 17, 2022

Intensas sequías azotan a California

El cambio climático contribuyó a sequías más severas, pero también preparó el escenario para inundaciones más intensas cuando llueve, como se demostró la semana pasada en el Valle de la Muerte de California, una de las partes más cálidas y secas de los Estados Unidos.

La infraestructura del estado nunca se construyó para tal abundancia, por lo que Newsom estableció prioridades en torno a la captura y el almacenamiento de más aguas pluviales mientras aumenta el suministro a través de otros medios como el reciclaje y la desalinización.

California y el oeste de Estados Unidos experimentaron una mega sequía que algunos científicos consideraron como el período más seco en 1200 años, con muchas de las condiciones atribuidas al cambio climático influenciado por el hombre.

Los funcionarios estatales estimaron que el clima más cálido y seco reducirá los suministros de agua existentes en un 10 por ciento para 2040. Además, se espera que la asignación de agua del río Colorado del estado se corte el próximo año, dijeron funcionarios de la Oficina de Recuperación de Estados Unidos al Congreso.

