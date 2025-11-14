Carolina Viggiano denuncia persecución política tras citatorio por “estafa siniestra”

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, informó que la Procuraduría de Justicia de Hidalgo le giró un citatorio para declarar en relación con el caso de corrupción conocido como la “estafa siniestra”, ocurrido durante el gobierno de Omar Fayad, hoy embajador de México en Noruega.

Le mandan citatorio por "estafa siniestra"

Indicó que aunque ella no tiene nada que ver, la citan solo por haber hablado del caso en un medio de comunicación, mientras que a Omar Fayad no lo investigan ni a su equipo de colaboradores.

También indicó que se trata de una persecución política de un gobierno inepto y corrupto que mantiene pactos criminales.

"Quiero compartirles que recibí un citatorio, de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para declarar como testigo en las investigaciones de la llamada "estafa siniestra" que tuvo su origen en el gobierno del exgobernador fayad hoy embajador de Noruega derivado de las declaraciones que realicé en un pódcast", señaló Carolina Viggiano, senadora del PRI.

La Procuraduría General del Estado de Hidalgo me envió un citatorio para declarar sobre la Estafa Siniestra.



Como no saben investigar, ahora quieren que yo les haga el trabajo. Aquí les dejo mi postura.

Por medio de un video, informó que acudirá a declarar porque no les tiene miedo alguno, no la van a intimidar y aseguró que seguirá denunciando todas corruptelas del Gobierno de Hidalgo y su gobernador Julio Menchaca quien debería velar por la justicia y no para proteger a delincuentes como Omar Fayad.

"Si van a girar citatorios por lo que se dice en medios, desde hace mucho tiempo circulan diversos señalamientos claros y concretos y aún no he visto que llegue ningún citatorio a la embajada ubicada en el primer mundo. Voy a atender al llamado porque no les tengo miedo, no me van a intimidar", mencionó Carolina Viggiano, senadora del PRI.

Alejandro Moreno, opina sobre la persecución política que enfrenta Carolina Viggiano

Alejandro Moreno, senador del PRI, expresó su respaldo a la senadora Carolina Viggiano, al acusar que enfrenta una persecución política presuntamente orquestada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

"A Morena no le basta con su incapacidad e ineptitud para gobernar: ahora usan el poder para intentar callar a quienes representamos la verdadera oposición en este país", expresó Alejandro Moreno, senador del PRI.

Todo mi respaldo para @caroviggiano, una mujer firme y valiente que hoy enfrenta una vil persecución política orquestada por el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_.



A Morena no le basta con su incapacidad e ineptitud para gobernar: ahora usan el poder para intentar callar a

Además, anunció que llevará estas denuncias a instancias nacionales e internacionales, al considerar que se trata de un uso indebido del poder público para afectar a integrantes de la oposición.

"Denunciaremos en México y ante organismos internacionales a este corrupto gobernador de Hidalgo", mencionó Alejandro Moreno, senador del PRI.

