Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 17 de julio
Este viernes 17 de julio, no salgas de casa sin consultar el avance de las principales carreteras de México: bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras.
En Azteca Noticias te mantenemos informado con las últimas actualizaciones sobre el avance de las principales autopistas de México para que llegues a tiempo a tu destino.
Consulta aquí EN VIVO toda la información de bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras este 17 de julio.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las carreteras
Avance lento en la Puebla- Acatzingo
Carga vehicular en la plaza de cobro Amozoc con dirección Acatzingo.
Accidente en Veracruz
Cierre parcial por accidente en La Tinaja-Cosoleacaque en el km 153+100.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 153+100, de la carretera Ent. La Tinaja - Cosoleacaque, a la altura del Mpio. San Juan Evangelista, con dirección a Cosamaloapan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/mG86bhLJC3— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 17, 2026
Cierre en la Puebla- Córdoba
Cierre parcial por accidente en el km 241+100 con dirección a Veracruz.
Volcadura en Tehuacán
Cierre parcial por volcadura de camión en la carretera Tehuacán-Huajuapan de León en el km 007+300.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de la circulación tras #AccidenteVial cerca del km 007+300, de la carretera Tehuacán - Huajuapan de León, a la altura del Mpio. de Tehuacán, con dirección a Tehuacán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/oeO22TOfD7— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 17, 2026