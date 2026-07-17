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Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 17 de julio

Este viernes 17 de julio, no salgas de casa sin consultar el avance de las principales carreteras de México: bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras.

Carreteras 17 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado con las últimas actualizaciones sobre el avance de las principales autopistas de México para que llegues a tiempo a tu destino.

Consulta aquí EN VIVO toda la información de bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras este 17 de julio.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las carreteras

Avance lento en la Puebla- Acatzingo

Carga vehicular en la plaza de cobro Amozoc con dirección Acatzingo.

Accidente en Veracruz

Cierre parcial por accidente en La Tinaja-Cosoleacaque en el km 153+100.

Cierre en la Puebla- Córdoba

Cierre parcial por accidente en el km 241+100 con dirección a Veracruz.

Volcadura en Tehuacán

Cierre parcial por volcadura de camión en la carretera Tehuacán-Huajuapan de León en el km 007+300.

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