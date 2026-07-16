¿Cómo cerró hoy la Bolsa Mexicana de Valores? Cambios 16 de julio de 2026

Consulta aquí cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy jueves 16 de julio de 2026 y qué cambios importantes se generaron en los mercados.

Bolsa Mexicana de Valores hoy: cierre 16 de julio 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una baja de -0.07% con 66,356.09 puntos al cierre de este 16 de julio de 2026.

Precio del dólar: ¿en cuánto está hoy en ventanilla?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de julio de 2026 en $16.40 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 15 de julio 2026?

Las acciones de semiconductores arrastraron a la baja al Nasdaq y al S&P 500 el jueves, al tiempo que continuaron liderando los movimientos generales del mercado a pesar de los datos económicos estadounidenses generalmente positivos y un fuerte comienzo de la temporada de ganancias del segundo trimestre.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, la tecnología (.SPLRCT), cayó un 1,8%, con un descenso del 4,3% en las acciones de semiconductores (.SOX)., lo cual supone una gran carga para el sector y el mercado.

Las fluctuaciones diarias en el precio de las criptomonedas han condicionado cada vez más el movimiento general de los principales índices bursátiles estadounidenses, en particular el Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico.

El promedio industrial Dow Jones (.DJI), cayó 105,32 puntos, o un 0.20%, hasta los 52,553.32., S&P 500 perdió 38,63 puntos, o un 0.51%, hasta los 7,533.77 y el Nasdaq Composite (.IXIC), perdió 387,28 puntos, o un 1.47%, hasta los 25,881.95.

Petróleo hoy 16 de julio de 2026

Los precios del petróleo cerraron el jueves con una caída de alrededor del 1%, pero se mantuvieron cerca de su nivel más alto desde mediados de junio, debido a la escalada de la guerra con Irán, y a que Teherán pidió al movimiento hutí de Yemen que estuviera preparado para cerrar la ruta de exportación de petróleo del Mar Rojo.

Los futuros del crudo Brent cayeron 72 centavos, o un 0,9%, para cerrar en 84,23 dólares el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayeron 65 centavos, o un 0,8%, para cerrar en 78,95 dólares el barril. En sus máximos de la sesión, ambos contratos registraron un alza superior al 1%.

Con información de Reuters

