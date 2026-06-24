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Carreteras hoy 24 de junio EN VIVO: Accidente en la México-Puebla

Comenzamos el miércoles informándote el estado de la circulación en las principales carreteras y autopistas de México para que salgas prevenido.

Accidente en la México-Puebla
|X/Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Además del tráfico que registra la capital, los accidentes, bloqueos, manifestantes y mantenimiento de autopistas puede retrasar tus tiempos de traslado.
En Azteca Noticias te mantenemos informado con las actualizaciones EN VIVO de las principales vías de ingreso y salida de la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Este es el estado de las carreteras de México hoy miércoles 24 de junio

Cierre en Puebla por transportistas

Manifestantes en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca no permiten el paso en ambos sentidos.

Cierre en carretera León-Aguascalientes

Presencia de manifestantes en la carretera provoca cierre con dirección a Guanajuato.

Cierre en la carretera de Tuxtla Gutiérrez

Hay cierre en ambos sentidos por presencia de manifestantes en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad Cuauhtémoc.

Cierre de carriles en carretera a Chapala

En Jalisco, hay tráfico complicado sobre la carretera a Chapala, a la altura de la localidad de San José del Quince, en dirección hacia el Periférico Sur por el cierre de carriles centrales.

Bloqueo en la México-Pachuca

Con dirección a CDMX, transportistas de la AMOTAC bloquean la circulación.

Manifestantes en la autopista Tehuacán-Oaxaca

No afectan la circulación, se encuentran en la plaza de cobro Tehuacán en ambos sentidos.

Accidente en la México-Cuernavaca

En el km33 con dirección a CDMX hay cierre parcial de carriles para retirar los vehículos involucrados.

Accidente vial en la carretera de Zihuatanejo

En la carretera que va de Zihuatanejo a La Mira, hay cierre parcial.

Cae árbol en la carretera México Toluca

Cierre parcial de carriles con sentido a CDMX.

Se registra accidente en la México Puebla

Por volcadura de automóvil, hay cierre parcial en los carriles con dirección a CDMX en el km 023+800 de la autopista México-Puebla.

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