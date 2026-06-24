Carreteras hoy 24 de junio EN VIVO: Accidente en la México-Puebla
Comenzamos el miércoles informándote el estado de la circulación en las principales carreteras y autopistas de México para que salgas prevenido.
Además del tráfico que registra la capital, los accidentes, bloqueos, manifestantes y mantenimiento de autopistas puede retrasar tus tiempos de traslado.
En Azteca Noticias te mantenemos informado con las actualizaciones EN VIVO de las principales vías de ingreso y salida de la Ciudad de México y otras ciudades del país.
Este es el estado de las carreteras de México hoy miércoles 24 de junio
Cierre en Puebla por transportistas
Manifestantes en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca no permiten el paso en ambos sentidos.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km. 039+650 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/P0TEeQiNqk— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026
Cierre en carretera León-Aguascalientes
Presencia de manifestantes en la carretera provoca cierre con dirección a Guanajuato.
#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras presencia de personas, aproximadamente en el km. 031+400 de la carretera Tampico- Ciudad Mante,con dirección Tampico, Tamps. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/hlOwHyJrvn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026
Cierre en la carretera de Tuxtla Gutiérrez
Hay cierre en ambos sentidos por presencia de manifestantes en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad Cuauhtémoc.
En #Chiapas se registra cierre parcial de circulación en ambos sentidos tras presencia de personas, cerca del km. 176+000 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Gbf0BzuFQa— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026
Cierre de carriles en carretera a Chapala
En Jalisco, hay tráfico complicado sobre la carretera a Chapala, a la altura de la localidad de San José del Quince, en dirección hacia el Periférico Sur por el cierre de carriles centrales.
🔴 ÚLTIMA HORA | ¿Qué está pasando? CIERRAN CARRILES centrales de carretera a Chapala HOY. 🚧🪧Esto se sabe. ⬇️🛣️https://t.co/0NCHGIlvER— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 24, 2026
Bloqueo en la México-Pachuca
Con dirección a CDMX, transportistas de la AMOTAC bloquean la circulación.
#Bloqueos— Halcon (@HalconOnce) June 24, 2026
Transportistas integrantes de la #AMOTAC mantienen sus movilizaciones y cierres carreteros a pesar de la mesa de diálogo con autoridades.
Esta mañana se registran cierres parciales en la autopista #MexicoPachuca, #ViaMorelos, Zaragoza y López Portillo.
¡Tómalo en… pic.twitter.com/ratQAohczj
Manifestantes en la autopista Tehuacán-Oaxaca
No afectan la circulación, se encuentran en la plaza de cobro Tehuacán en ambos sentidos.
Accidente en la México-Cuernavaca
En el km33 con dirección a CDMX hay cierre parcial de carriles para retirar los vehículos involucrados.
Accidente vial en la carretera de Zihuatanejo
En la carretera que va de Zihuatanejo a La Mira, hay cierre parcial.
#TomePrecauciones en #Guerrero se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 032+900 de la carretera Zihuatanejo - La Mira. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jnjdOMjeaU— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026
Cae árbol en la carretera México Toluca
Cierre parcial de carriles con sentido a CDMX.
#VialidadLibre en #CDMX tras caída de árbol, cerca del km. 023+500 de la carretera México (Ent. Constituyentes) Toluca - Lerma, con dirección Cd. Méx. Maneje con precaución. pic.twitter.com/KXtavGAeI6— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026
Se registra accidente en la México Puebla
Por volcadura de automóvil, hay cierre parcial en los carriles con dirección a CDMX en el km 023+800 de la autopista México-Puebla.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 023+800 de la autopista México - Puebla, con dirección Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/x1nijcSbq4— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 24, 2026