¡Alerta vial! Transportistas suspenden megabloqueo en carreteras de México este 24 de junio
Tras un presunto diálogo, Segob informó que transportistas de la AMOTAC suspendieron el bloqueo de carreteras previsto para este miércoles 24 de junio.
¡Última hora! La Secretaría de Gobernación informó que tras llegar a un acuerdo con transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), el bloqueo programado en diversas carreteras de México fue suspendido.
Fue a través de redes sociales que la dependencia detalló que tras una mesa de trabajo, integrantes de la AMOTAC acordaron no realizar el megabloqueo en los 32 estados del país.
Información en desarrollo...
Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.— Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026
En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o
Hasta el momento, la organización no ha confirmado dichos acuerdos alcanzados con la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez.