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¡Alerta vial! Transportistas suspenden megabloqueo en carreteras de México este 24 de junio

Tras un presunto diálogo, Segob informó que transportistas de la AMOTAC suspendieron el bloqueo de carreteras previsto para este miércoles 24 de junio.

Megabloqueo de transportistas y agricultores abril 2026: Carreteras afectadas y rutas alternas
Carreteras afectadas por megabloqueo de transportistas|REDES SOCIALES

Escrito por: Iveth Ortiz

¡Última hora! La Secretaría de Gobernación informó que tras llegar a un acuerdo con transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), el bloqueo programado en diversas carreteras de México fue suspendido.

Fue a través de redes sociales que la dependencia detalló que tras una mesa de trabajo, integrantes de la AMOTAC acordaron no realizar el megabloqueo en los 32 estados del país.

Información en desarrollo...

Hasta el momento, la organización no ha confirmado dichos acuerdos alcanzados con la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

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