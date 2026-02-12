¿Falló la escuela o la sociedad? De una riña a 7 puñaladas: El caso de Jeremy que conmocionó a CDMX

¿Qué se descompuso para que una pelea de niños, termine en esto?

Todo comenzó en la Escuela Secundaria Alfonso Caso, ubicada en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX), cuando Jeremy, un niño de 15 años, llegó a la escuela y antes de entrar, ya lo esperaba otro menor de edad, para empezar una pelea.

Pasaron de los golpes a los jaloneos y puñetazos, hasta que el agresor sacó lo que parecía ser un picahielos y apuñaló a Jeremy un total de 7 veces. Actualmente, la víctima se encuentra grave en el hospital.

Una riña entre menores que evidencia la crisis de violencia escolar en CDMX

No estamos hablando de una pelea de narcos, no es una escena de guerra, es una riña entre dos menores de edad afuera de una secundaria en la CDMX.

¿Qué falló, la escuela, la familia, la sociedad?, ¿qué va a pasar?. y es que esta no es la primera vez que se cuenta una historia de este tipo en aquella secundaria.

En octubre 2025, Nicole también fue golpeada por una de sus compañeras, y al igual que Jeremy, también terminó hospitalizada, pero no pasó nada con la agresora.

Hoy, Jeremy se está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital, mientras que el otro menor, el agresor, fue detenidos; sin embargo, no sabremos si hay consecuencias.

La lucha de Jeremy en Tláhuac: Perdió el bazo y tiene los pulmones perforados

¿Cómo está el estado de salud actual de Jeremy?

Para una entrevista con Hechos AM, la señora Guadalupe Mendoza, abuela de Jeremy, contó que la vida de su nieto depende de un traslado operatorio, uno que las autoridades no han agilizado, además de brindar más detalles sobre el estado de salud del adolescente.

El ataque con arma blanca que sufrió Jeremy, alcanzó algunos órganos vitales, provocándole la perforación de un pulmón, daños en el tórax, el intestino, además de uno de los riñones resultó lacerado. El joven de 15 años perdió un brazo.

Actualmente, Jeremy fue intubado debido a otras dos perforaciones que se le encontraron en uno de sus pulmones; su abuela pide justicia para el menor de edad.

“No se habían dado cuenta que mi nieto traía otras dos perforaciones en el pulmón, en lugar de ser una, son tres (...) Se agravó en el transcurso del traslado y a mi nieto lo van a intubar”, dijo su abuela.