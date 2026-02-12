La lucha de Jeremy en Tláhuac: Perdió el bazo y le perforaron el pulmón en una secundaria

La violencia escolar en la capital ha cobrado una nueva víctima grave. Jeremy, un adolescente de 15 años, se encuentra en terapia intensiva tras ser apuñalado afuera de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”, en la alcaldía Tláhuac.

Este jueves 12 de febrero, su abuela, la señora Guadalupe Mendoza, lanzó un llamado desesperado en entrevista para Hechos AM: la vida de su nieto depende de un traslado hospitalario que las autoridades no han agilizado.

La tragedia de Jeremy en Tláhuac: 6 órganos dañados y un hospital sin equipo

El diagnóstico médico es devastador. El ataque con arma blanca alcanzó órganos vitales. “Le perforó un pulmón, el tórax, el intestino, le alcanzó a lacerar el riñón y perdió el bazo”, detalló la abuela.

Actualmente, Jeremy está internado en el Hospital General de Tláhuac, pero la institución ha admitido su incapacidad para atender un caso de tal gravedad.

🚨 Debido a su estado de salud #Jeremy, el joven apuñalado afuera de su #secundaria, es trasladado del el Hospital General de Tláhuac a otro centro de salud.



Video: Ricardo Pérez pic.twitter.com/KuWTWZOZ2b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

“No hay los aparatos que él requiere. Tampoco nos dicen que haya ambulancia... si él se pone malo, no hay cómo ayudarlo”, denunció Guadalupe Mendoza. La familia exige el traslado inmediato a un Hospital Pediátrico de alta especialidad, pero la burocracia mantiene al menor en riesgo.

Negligencia escolar: “El director avisó cuando ya estaba en quirófano”

La familia también señala una grave omisión por parte de las autoridades educativas. El agresor, identificado como un menor externo a la escuela, atacó a Jeremy a la salida. Fue una sobrina de la víctima quien intervino, desarmó al atacante y avisó a la familia, no el personal escolar.

Doña Guadalupe acusa directamente al director del plantel, Ernesto Flores Hernández, de negligencia en el protocolo de comunicación.

“El director no nos comunica nada; él se comunicó hasta las 3:14 minutos, y Jeremy ya estaba en quirófano cuando él nos llamó".

Jeremy lucha por su vida; y su agresor, de 14 años, es detenido tras brutal ataque.



Jeremy, de 15 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital General de Tláhuac tras ser apuñalado fuera de su secundaria. El ataque le provocó daños severos en pulmón, intestino y riñón,… pic.twitter.com/D684V2WNEJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 12, 2026

Escuela abre con normalidad pese a antecedentes

A pesar del intento de homicidio ocurrido en sus puertas, la Secundaria 324 de Tláhuac abrió sus puertas de manera normal este jueves, lo que la familia considera una falta de sensibilidad y seguridad.

Este no es el primer caso de violencia extrema en dicho plantel. La familia recordó el caso de Nicole, otra alumna brutalmente golpeada meses atrás, evidenciando un patrón de desatención por parte de los directivos.

Hoy, la prioridad es salvar a Jeremy, pero la exigencia de justicia incluye la destitución de las autoridades escolares que permitieron que la violencia escalara hasta este punto crítico.

