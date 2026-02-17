¿CCH Oriente de la UNAM en paro? Anuncian mesas de debate tras agresión a alumna en Iztapalapa

El CCH Oriente de la UNAM anunció este lunes 16 de febrero la suspensión de actividades tras una asamblea estudiantil realizada luego de la agresión contra una alumna registrada el viernes 13 de febrero en inmediaciones del plantel, en Iztapalapa.

Durante varias horas, estudiantes debatieron si declarar paro indefinido como medida de presión para exigir mayor seguridad y respuestas claras por parte de las autoridades. Aunque se confirmó la suspensión de clases, la comunidad académica informó que también se instalarán mesas de diálogo y debate para revisar las demandas y definir el rumbo de las movilizaciones.

¿Qué detonó el paro en CCH Oriente?

E l pasado 13 de febrero , alrededor de las 19:20 horas , una alumna de 19 años fue interceptada a unos metros de la Puerta 3 del CCH Oriente; según los primeros reportes, un hombre intentó asaltarla y durante el forcejeo presuntamente la tocó sin su consentimiento y le provocó heridas con una navaja.

La agresión ocurrió en una zona donde diariamente transitan cientos de estudiantes; testigos señalaron que el agresor huyó tras el incidente. El hecho generó indignación inmediata y abrió la posibilidad de un paro como medida de presión.

Activación de protocolos tras la agresión

Luego de la agresión, la Comisión Local de Seguridad del CCH Oriente activó los protocolos correspondientes. La alumna recibió atención y acompañamiento de la Unidad Jurídica para presentar la denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, estudiantes consideraron que las medidas anunciadas no fueron suficientes; durante la asamblea realizada el lunes por la tarde , la comunidad votó a favor del paro indefinido hasta que se atiendan sus demandas de seguridad.

Clases suspendidas y demandas claras

Con el paro, las actividades académicas en el CCH Oriente quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Entre las principales exigencias se encuentran mayor presencia policial en las inmediaciones, iluminación en accesos y reforzamiento de protocolos ante cualquier agresión.

La comunidad del CCH Oriente mantiene suspensión de actividades y definió mesas formales de trabajo para dialogar con las autoridades y dar respuesta a su pliego petitorio.

¿Cuándo son las mesas de diálogo?

Todas se realizarán a las 12:00 horas en las siguientes fechas:



17 de febrero (debe asistir Rectoría).

20 de febrero (debe asistir la DGCCH).

23 de febrero.

25 de febrero.

27 de febrero.

Si no acuden las autoridades solicitadas, la mesa se suspende y se recorre la fecha de entrega del plantel.

¿Qué están pidiendo?



Garantías académicas: Que nadie sea sancionado por el paro y que no haya actividades evaluables mientras continúe.

Seguridad: Mejorar protocolos, informar sobre torniquetes y reforzar vigilancia en coordinación con Iztapalapa e Iztacalco.

Rendición de cuentas: Informe claro sobre acuerdos incumplidos de paros anteriores.

Transparencia presupuestal: Detallar cómo se usa el presupuesto y atender carencias de mobiliario y limpieza.

Postura institucional: Que Rectoría no avale la candidatura de María Patricia García Pavón a la DGCCH hasta cumplir las demandas.

CCH Azcapotzalco también cerrado, pero por conflicto laboral

Mientras el CCH Oriente se mantiene en paro por la agresión contra la alumna, otro plantel del sistema también enfrenta suspensión de actividades, aunque por una causa distinta.

En el CCH Azcapotzalco, el cierre de instalaciones no responde a una protesta estudiantil. Fue el personal administrativo quien anunció la toma del plantel debido a la falta de pago de salarios, situación que calificaron como una vulneración a sus derechos laborales.

De acuerdo con el posicionamiento difundido, tras intentar sin éxito establecer diálogo con las autoridades, decidieron cerrar el acceso como medida de presión. Además, solicitaron respaldo de estudiantes y docentes para visibilizar su demanda.