Desaparece otra alumna del CCH: buscan a Karina Nahomi tras entrar a clases

Una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue reportada como desaparecida en el plantel Vallejo.

El CCH Vallejo reportó la desaparición de Karina Nahomi López Franco, alumna que fue vista por última vez este 13 de febrero de 2026.

Emiten ficha de búsqueda de alumna del CCH

La desaparición de Karina Nahomi López Franco, una menor de 16 años de edad, se encuentra bajo investigación de las autoridades tras la denuncia presentada.

El CCH Vallejo compartió la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas en la que se dieron a conocer los detalles de la desaparición.

“¡Ayúdenos! a localizar a nuestra alumna. Cualquier información es valiosa para su familia. Gracias”, externó el CCH Vallejo.

Alumna del CCH Vallejo desapareció luego de entrar a la escuela

En el boletín con el folio D/00458/2026/CBP se menciona que la menor desapareció en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El último registro que se sabe de Karina Nahomi López Franco es que se le vio entrando a su escuela, pero desde ese momento se desconoce su paradero.

La menor de 16 años mide 1.50 metros y, como señas particulares, tiene el cabello teñido de rojo intenso. Vestía un pantalón holgado de mezclilla color azul, con una sudadera negra con rojo; además, usa anteojos.

Shane Kendra, alumna del CCH Vallejo, desapareció en Chalco

Shane Kendra Chio Neri, alumna del CCH Vallejo, también fue reportada como desaparecida en el municipio de Chalco, Estado de México.

La menor de 15 años fue vista por última vez el 21 de octubre de 2025 en San Gregorio Cuatzingo. Vestía zapatos para baile color blanco, pantalón holgado de mezclilla gris oxford y una sudadera negra.

Mide 1.71 metros, es de complexión delgada, cara ovalada, tiene el cabello teñido de rubio con azul a los hombros.

Tiene nariz respingada, mentón oval, labios medianos, usa brackets, es de tez blanca, frente pequeña, cejas delgadas, ojos café oscuro mediano, boca mediana y pómulos redondeados.

Caso Kimberly Moya: alumna del CCH Naucalpan sigue desaparecida

Un caso que sigue pendiente es el de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, pero no se sabe dónde está y dos hombres fueron detenidos por su presunta relación en la desaparición de la estudiante.

La menor de 16 años fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 luego de ir a sacar unas copias para una tarea escolar.

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.