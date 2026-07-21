Las lluvias encienden las alertas en la CDMX… y esta alcaldía sería la más afectada

La tarde de este 20 de julio será complicada para buena parte de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja en Iztapalapa y Alerta Amarilla en otras ocho alcaldías por lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h.

El periodo de mayor intensidad se espera entre las 16:20 y las 20:00 horas, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar zonas con antecedentes de inundaciones.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 20/07/2026, en la demarcación: @Alc_Iztapalapa.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/RXNOOVscJC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias en la CDMX?

La mayor preocupación está en Iztapalapa, donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de granizo y vientos fuertes. Protección Civil advirtió que podrían presentarse inundaciones y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

En Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco se activó la Alerta Amarilla. En estas demarcaciones se esperan lluvias de menor intensidad, aunque suficientes para generar encharcamientos, caída de ramas y afectaciones viales.

¿Qué riesgos provocarán las tormentas?

Además de la lluvia, las autoridades alertaron por granizo y vientos de hasta 60 km/h, condiciones que pueden derribar árboles, lonas y anuncios publicitarios.

También existe riesgo de corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, por lo que se recomienda evitar cruzar zonas inundadas y conducir con precaución.

¿Cómo protegerte durante la lluvia y una tormenta eléctrica?

Protección Civil pidió retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas y no resguardarse bajo árboles. Si la tormenta eléctrica se intensifica, lo más seguro es permanecer dentro de un inmueble y desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222.